Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Он сошел с ума»: Туск резко ответил на предложение провести референдум по Шенгенской зоне 0 624

В мире
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Туск

Дональд Туск.

ФОТО: пресс-фото

Премьер-министр Польши Дональд Туск жестко раскритиковал инициативу бывшего главы правительства Матеуша Моравецкого провести референдум о временной приостановке участия страны в Шенгенской зоне. По словам Туска, такой сценарий исключен.

В Польше разгорелась политическая дискуссия вокруг будущего участия страны в Шенгенской зоне. Поводом стало предложение новой политической силы «Развитие Плюс» (R+), которую возглавляет бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Представляя свою миграционную программу, новая парламентская фракция предложила вынести на референдум вопрос о временной приостановке участия Польши в Шенгенской зоне. По мнению авторов инициативы, такой шаг позволил бы повысить безопасность страны.

Однако действующий премьер-министр Дональд Туск категорически отверг эту идею.

«Никакого референдума по Шенгенской зоне точно не будет... Он сошел с ума», — заявил Туск, комментируя предложения Моравецкого и его новой политической силы.

Помимо идеи референдума, программа R+ предусматривает создание Министерства миграции и ассимиляции, специальной службы депортации, введение обязательной ассимиляции мигрантов и меры по возвращению польских эмигрантов на родину.

Туск подверг критике и предложение создать службу депортации. По его мнению, инициатива напоминает американский подход к миграционной политике, который он не считает удачным примером для Польши.

Фактически спор касается не только отдельных предложений, но и будущего курса польской миграционной политики. Новая партия Моравецкого делает ставку на значительно более жесткие меры, тогда как правительство Туска выступает против подобных инициатив.

Премьер также заявил, что основные проблемы, связанные с миграцией, возникли именно во время пребывания у власти кабинета Моравецкого.

Политический конфликт разворачивается на фоне подготовки к парламентским выборам, которые пройдут в Польше осенью следующего года. После разногласий с руководством партии «Право и справедливость» (PiS) Моравецкий покинул ее ряды, создал собственную парламентскую фракцию и сейчас формирует новую политическую партию.

Одновременно партия PiS выступила с предложением выдворять из Польши украинских мужчин, не имеющих легальной работы. В Министерстве внутренних дел страны назвали подобные заявления популистскими.

×
#Польша #референдум #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сеута
Изображение к статье: Выступление лидера оппозиционной партии
Изображение к статье: Штефан Туман
Изображение к статье: Зеленский

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожилые люди у компьютера
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кресло-хамелеон за $167 тысяч: Louis Vuitton превратил мебель в произведение искусства
Культура &
Изображение к статье: Истребители НАТО
В мире
Изображение к статье: Рука, считающая монеты
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика
Изображение к статье: Пожилые люди у компьютера
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кресло-хамелеон за $167 тысяч: Louis Vuitton превратил мебель в произведение искусства
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео