Премьер-министр Польши Дональд Туск жестко раскритиковал инициативу бывшего главы правительства Матеуша Моравецкого провести референдум о временной приостановке участия страны в Шенгенской зоне. По словам Туска, такой сценарий исключен.

В Польше разгорелась политическая дискуссия вокруг будущего участия страны в Шенгенской зоне. Поводом стало предложение новой политической силы «Развитие Плюс» (R+), которую возглавляет бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Представляя свою миграционную программу, новая парламентская фракция предложила вынести на референдум вопрос о временной приостановке участия Польши в Шенгенской зоне. По мнению авторов инициативы, такой шаг позволил бы повысить безопасность страны.

Однако действующий премьер-министр Дональд Туск категорически отверг эту идею.

«Никакого референдума по Шенгенской зоне точно не будет... Он сошел с ума», — заявил Туск, комментируя предложения Моравецкого и его новой политической силы.

Помимо идеи референдума, программа R+ предусматривает создание Министерства миграции и ассимиляции, специальной службы депортации, введение обязательной ассимиляции мигрантов и меры по возвращению польских эмигрантов на родину.

Туск подверг критике и предложение создать службу депортации. По его мнению, инициатива напоминает американский подход к миграционной политике, который он не считает удачным примером для Польши.

Фактически спор касается не только отдельных предложений, но и будущего курса польской миграционной политики. Новая партия Моравецкого делает ставку на значительно более жесткие меры, тогда как правительство Туска выступает против подобных инициатив.

Премьер также заявил, что основные проблемы, связанные с миграцией, возникли именно во время пребывания у власти кабинета Моравецкого.

Политический конфликт разворачивается на фоне подготовки к парламентским выборам, которые пройдут в Польше осенью следующего года. После разногласий с руководством партии «Право и справедливость» (PiS) Моравецкий покинул ее ряды, создал собственную парламентскую фракцию и сейчас формирует новую политическую партию.

Одновременно партия PiS выступила с предложением выдворять из Польши украинских мужчин, не имеющих легальной работы. В Министерстве внутренних дел страны назвали подобные заявления популистскими.