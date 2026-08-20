Министр обороны Южной Кореи заявил, что Северная Корея может располагать от 80 до 120 единицами ядерного оружия. Эта оценка значительно превышает цифру, которую накануне озвучил президент США Дональд Трамп.

Южная Корея оценивает ядерный арсенал Северной Кореи значительно выше, чем президент США Дональд Трамп. По словам министра обороны Республики Корея Ан Гю Бака, Пхеньян располагает примерно 80–120 единицами ядерного оружия.

Выступая перед депутатами парламента, министр отказался назвать более точную цифру, отметив, что именно такой диапазон считается наиболее вероятной оценкой южнокорейских военных.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после слов Дональда Трампа, который сообщил журналистам возле Белого дома, что у лидера КНДР Ким Чен Ына якобы имеется 57 «очень мощных ядерных вооружений».

При этом американский президент вновь подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с северокорейским лидером, и сообщил о намерении встретиться с ним еще до конца текущего года.

Разница между оценками Вашингтона и Сеула показывает, что точный размер ядерного арсенала КНДР остается неизвестным. Поскольку Северная Корея не раскрывает подобную информацию, оценки строятся на данных разведки и экспертном анализе, поэтому могут заметно различаться.

Тем временем на заявления Трампа отреагировали и в Пхеньяне. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что ей ничего не известно о каких-либо контактах между Ким Чен Ыном и президентом США, о которых ранее говорил Трамп.

По словам Ким Ё Чжон, если такие контакты действительно имели место, то это единственный вопрос внешней политики, о котором ей неизвестно.

Вместе с тем она отметила, что у северокорейского лидера сохранились «хорошие воспоминания» о Дональде Трампе и что отношения между двумя политиками по-прежнему можно назвать «превосходными».

Несмотря на подобные заявления, официального подтверждения подготовки новой встречи лидеров США и КНДР пока не поступало.