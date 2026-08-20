Президент США Дональд Трамп заявил о начале самой масштабной кампании экономического давления на Иран. По его словам, ограничения затронут не только Тегеран, но и государства, которые продолжают оказывать ему финансовую или экономическую поддержку.

Президент США Дональд Трамп объявил о новом этапе давления на Иран, назвав его «самой разрушительной экономической операцией», когда-либо проводившейся против какой-либо страны.

В публикации в социальной сети Truth Social американский лидер заявил, что ранее предоставил Тегерану все возможности для достижения соглашения, однако, по его мнению, иранские власти ими не воспользовались.

После этого, как заявил Трамп, США переходят к масштабной экономической кампании, которая должна привести к беспрецедентной международной изоляции Ирана.

Президент предупредил, что последствия могут коснуться не только самого Ирана. По его словам, экономическим мерам могут подвергнуться и государства, чьи банки, компании, аэропорты или государственные структуры продолжат сотрудничество с Тегераном или будут оказывать ему какую-либо поддержку.

Фактически Вашингтон сигнализирует о намерении усилить не только прямые санкции против Ирана, но и давление на его зарубежных партнеров. Это может затронуть страны, которые продолжают покупать иранскую нефть или участвуют в финансовых операциях с Ираном.

Трамп также заявил, что для достижения этой цели США рассчитывают на поддержку союзников, которые, по его мнению, должны совместно добиваться дальнейшей изоляции Исламской Республики.

Новые заявления прозвучали на фоне непростой внутриполитической ситуации в США. За несколько месяцев до промежуточных выборов Трамп сталкивается с критикой из-за отсутствия заметного прогресса в отношениях с Ираном. Кроме того, продолжаются разногласия вокруг безопасности судоходства через Ормузский пролив, где Тегеран, как считают в Вашингтоне, не идет на уступки.

В своем обращении президент использовал особенно жесткую риторику. Он назвал будущие меры «историческими» и сравнил их значение с «экономическим Днем Д» — отсылкой к высадке союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Хотя США уже много лет применяют санкции против Ирана, теперь администрация Трампа намерена существенно расширить ограничения. Среди сфер, которые, по его словам, должны оказаться под ударом, — экспорт нефти, финансовые переводы, валютные операции, судовые реестры и компании, используемые для обхода санкций.

При этом пока не раскрывается, какие именно новые механизмы давления планирует использовать Вашингтон и как они будут применяться на практике. Неясно и то, какие конкретные меры могут быть введены в отношении государств, продолжающих экономическое сотрудничество с Ираном, включая крупных покупателей иранской нефти, таких как Китай, Индия и Россия.