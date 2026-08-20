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Во время российского удара по Украине беспилотник упал на территории Румынии 0 67

В мире
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: беспилотник
ФОТО: Youtube

Во время очередной массированной атаки России на Украину в ночь на четверг беспилотник пересек воздушное пространство Румынии и упал в безлюдной местности в уезде Тулча. По данным румынских властей, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на четверг беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии во время масштабного российского удара по территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

По информации ведомства, летательный аппарат пересек границу примерно в 13 километрах к востоку от города Галац. Уже через несколько минут экипаж армейского вертолета обнаружил место его падения — примерно в четырех километрах к северо-востоку от села Гринду в уезде Тулча. Дрон упал в ненаселенной местности.

После удара о землю возник пожар, однако огонь вскоре погас самостоятельно. Румынские власти сообщили, что жертв и материального ущерба нет. На место происшествия были направлены военные специалисты для обследования района и обеспечения безопасности.

Инцидент произошел на фоне очередной массированной атаки России по Украине. По последним данным, в результате ночного удара по Киеву и Киевской области погибли как минимум 13 человек.

В ответ на угрозу Польша поднимала в воздух боевую авиацию для контроля воздушного пространства.

Это уже не первый случай, когда беспилотники, связанные с войной в Украине, оказываются на территории Румынии. Из-за близости к украинской границе подобные инциденты периодически происходят в приграничных районах страны и вызывают усиление мер безопасности со стороны НАТО.

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#НАТО #авиация #Украина #безопасность #Румыния #дроны #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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