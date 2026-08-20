Концепция "НАТО 3.0" фактически отражает сокращение военного вклада США в безопасность Европы, а ее название лишь приукрашивает происходящие изменения. Такое мнение в интервью Euronews высказал бывший посол США при НАТО Иво Даалдер.

"Это все равно что накрасить свинью губной помадой", - заявил дипломат, комментируя ребрендинг альянса.

По словам Даалдера, администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует, что безопасность Европы больше не рассматривается Вашингтоном как имеющая ключевое значение для американских интересов. Он также отметил изменение подхода США к России и угрозам европейской безопасности.

"В основе альянсов лежит общее понимание угрозы и идея о неделимости безопасности всех их членов", - заявил бывший посол, добавив, что администрация Трампа, по его мнению, отказывается от обоих принципов.

Концепция "НАТО 3.0" предполагает перераспределение ответственности внутри альянса: Европа и Канада должны значительно увеличить оборонные расходы и взять на себя большую часть задач по защите европейского континента, тогда как США корректируют свое военное присутствие.

Страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает такой подход усилением альянса и отмечает, что европейские союзники уже значительно нарастили военные расходы.

При этом Пентагон подтвердил пересмотр американского военного присутствия в Европе. В рамках этого процесса планируется сокращение ряда доступных для европейской обороны ресурсов, включая часть боевых самолетов, бомбардировщики и другие военные возможности.

Вашингтон настаивает, что изменения позволят эффективнее распределять американские ресурсы с учетом других стратегических направлений, прежде всего Индо-Тихоокеанского региона.

Европейские страны в ответ ускоряют развитие собственных оборонных возможностей. В частности, государства НАТО увеличивают закупки вооружений и развивают совместные проекты. В июле десять европейских стран, включая Францию, Германию, Великобританию, Италию, Нидерланды, Швецию и Украину, договорились о создании многонациональной коалиции по противоракетной обороне.

Еще один бывший американский чиновник, Иэн Бжезински, также выразил скептицизм относительно "НАТО 3.0". По его словам, администрация Трампа все меньше рассматривает Европу как жизненно важный интерес США.

На этом фоне остается открытым вопрос, сможет ли увеличение европейских оборонных расходов компенсировать сокращение американского военного участия и сохранить прежний уровень сдерживания в рамках НАТО