По данным Axios, по южному каналу у Омана каждую ночь проходят по 15-20 танкеров, поставляющих на мировой рынок около 10 млн баррелей нефти - примерно половина довоенного объема. Мониторинговые усилия Ирана ограничены.

Вооруженные силы США тайно проложили морской маршрут для прохода судов через Ормузский пролив, позволяющий ежедневно транспортировать миллионы баррелей нефти. Об этом в среду, 19 августа, сообщило издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, по южному каналу у побережья Омана каждую ночь проходят по 15-20 танкеров, которые поставляют на мировой рынок около 10 млн баррелей нефти - примерно половину довоенного объема. Как отмечают чиновники из администрации президента США Дональда Трампа, поставки оказывают "существенное влияние" на мировой рынок нефти.

В Вашингтоне утверждают, что США контролируют юг Ормуза

ВС США помогают танкерам при заходе в Персидский залив через Ормузский пролив, загрузке нефти и выходе из акватории, пишет Axios. "Мы уже два месяца контролируем южную часть Ормуза. Корпус стражей исламской революции (КСИР) может создавать неудобства, но он не контролирует пролив. Это делаем мы", - утверждает один из чиновников.

Оперативная группа, курирующая операцию в Ормузе, действует из штаба армии США в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина). Она координирует действия с партнерами в странах Персидского залива. При этом ежедневно составляется список судов, выходящих из Персидского залива через Ормузский пролив в Аравийское море, а также - арендованных незагруженных танкеров, которые следуют из морской акватории через пролив в порты стран Персидского залива для загрузки нефти.

Ночью суда перемещаются в составе колонны в определенные временные интервалы. Танкеры проходят южный канал, руководствуясь указаниями американских военных. При этом в арсенале Военно-воздушных сил США - истребители, обеспечивающие защиту от крылатых ракет и БПЛА Ирана, напоминает Axios.

Мониторинговые усилия Тегерана ограничены

По словам американских чиновников, подобный подход стал возможным благодаря недавней двухнедельной военной операции Центрального командования ВС США (CENTCOM), в ходе которой были выведены из строя иранские системы радиолокационного и морского наблюдения.

Мониторинговые усилия Тегерана ограничены. Речь идет о задействовании нескольких восстановленных радаров, а также о силах КСИР на небольших скоростных катерах. При этом крылатые ракеты и БПЛА Ирана запускаются приблизительно в направлении возможного движения судов, пишет Axios.

Так, в начале недели ВС США сбили восемь иранских беспилотников и две ракеты, сообщил один из американских официальных лиц.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической войны против Ирана. Он пригрозил "огромными" санкциями любой стране, которая поддерживает Тегеран или ведет с ним бизнес. Трамп также подчеркнул, что в настоящее время Вашингтон не ведет переговоры с Тегераном.