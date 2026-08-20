Подразделение США, созданное в Европе для отработки использования штурмовых дронов и наземных роботов, "сосредоточится на основных боевых задачах в качестве воздушно-десантного батальона", пишет WSJ.

Ударный батальон США, созданный в Европе в январе для отработки использования штурмовых дронов и наземных роботов, постепенно сворачивается. Об этом в среду, 19 августа, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя армии США.

После участия в крупных учениях в Германии в августе и сентябре подразделение представит армии США свои выводы, которые послужат ориентиром для будущих экспериментов, и "вновь сосредоточится на своих основных боевых задачах в качестве воздушно-десантного батальона", отметил он.

Данный шаг станет частью более широкого подхода "возврата к основам", продвигаемого исполняющим обязанности начальника штаба Сухопутных войск США генералом Кристофером Ланивом, который тесно сотрудничает с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Решение критикуют военные эксперты

Батальон был знаковой инициативой предшественника Ланива, генерала Рэнди Джорджа, которого Хегсет отстранил от должности в апреле, констатирует WSJ.

По данным издания, решение уже вызвало критику со стороны ряда военных экспертов, которые заявляют, что оно замедлит прогресс в стремление армии США достичь превосходства в ведении войны с использованием беспилотников - того вида боевых действий, который меняет ситуацию на поле боя в Украине и на Ближнем Востоке.

Украина все чаще использует наземных роботов вместо солдат Ранее, 4 августа, агентство Bloomberg сообщило, что Киев до конца года намерен произвести и отправить на фронт не менее 50 000 боевых роботов, оснащенных разными видами вооружений.

Украинские официальные лица отмечают, что беспилотные системы помогают восполнить нехватку личного состава армии, освобождая солдат от опасных логистических перевозок для поддержки войск на передовой и эвакуации раненых.

Пехотные подразделения также используют беспилотные аппараты для выполнения боевых задач, сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди. Некоторые из них используются для доставки мин или проведения атак по принципу "камикадзе", уточнил он.