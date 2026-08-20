16 августа около 17:00 была совершена кибератака на сайт радиостанции Radio PiK в Быдгоще. Хакеры получили доступ к сайту и опубликовали фальшивый материал, создававший впечатление, что Польша намерена захватить часть территории Чехии. Статья называлась так: "Чешские СМИ: Польша планирует захватить чешскую территорию – документ получен Министерством иностранных дел Чехии".

Атака хакеров

Главный редактор Radio PiK Цезары Войтчак сообщил Польскому агентству печати (PAP), что киберпреступники взломали сервис, завладев паролем одного из сотрудников. Делом занимается Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. Радио удалило ложную публикацию и проинформировало общественность о произошедшей атаке.

Согласно информации, переданной PAP Научной и академической компьютерной сетью (NASK) – Государственным научно-исследовательским институтом, еще до взлома сайта Radio PiK в социальных сетях начали появляться фальшивые сообщения о прохождении польско-чешской границы.

Между тем портал о кибербезопасности CyberDefence24 обратил внимание на аккаунт, выдававший себя за аккаунт посла Чехии в Польше Бржетислава Данчака. В профиле была опубликована фотография якобы документа, исходящего из польского Министерства иностранных дел. Из его содержания следовало, что Варшава требует присоединения к Польше части чешской территории.

Документ оказался поддельным и, по всей видимости, был сгенерирован с использованием искусственного интеллекта. Одним из сигналов, указывающих на его неаутентичность, является последняя фраза, в которой смешаны чешский и польский языки.

Аккаунт, выдававший себя за аккаунт чешского посла, распространял также сгенерированную ИИ видеозапись. В материале человек, представленный как Данчак, якобы выступает против польских территориальных требований.

В сети также появились сообщения, размещенные профилями, выдающими себя за Артура Харазима, заместителя государственного секретаря Министерства иностранных дел Польши. Один из фейковых аккаунтов попытался еще больше укрепить нарратив, опубликовав якобы «исправление» относительно размера спорных территорий. В сообщении утверждалось, что спорная территория составляет 368,44 гектара, а не 638,44 гектара, как ранее заявлял другой участник дезинформационной кампании.

Подобные действия могут использовать механизм, известный как обратная проверка фактов. Это включает в себя имитацию проверки ранее полученной информации, что может создать впечатление, будто опубликованный контент исходит из достоверного источника и был проверен.

По данным NASK, опубликованные материалы указывают на то, что одной из главных целей кампании было разжигание напряженности между поляками и чехами путем использования реального, потенциально спорного вопроса, касающегося прохождения границы.

История спора о 368 гектарах

Фигурирующие в дезинформационной кампании 368 гектаров отсылают к реальному спору, связанному с установлением польско-чехословацкой границы после Второй мировой войны.

По данным чешского информационного агентства CTK, Польша тогда претендовала на части Заользье, ныне находящегося на территории Чехии, а также на Спишскую и Оравскую области, расположенные на территории современной Словакии. В конечном итоге, под давлением советского лидера Иосифа Сталина, обе страны согласились на решение, направленное на установление максимально прямой и короткой границы.

По данным CTK, окончательная демаркация границы была произведена в 1958 году. Ее длина была сокращена примерно на 80 километров, и изменения затронули 85 участков. После сравнения земель, полученных и потерянных обеими сторонами, выяснилось, что Чехословакия получила в общей сложности примерно на 368 гектаров больше.