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Финляндия начала расследование после возможного нарушения воздушного пространства российским аппаратом 0 938

В мире
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: карта Финляндии и Финского залива, военный самолет, радар и государственный флаг Финляндии.
ФОТО: BB.LV/AI

Власти Финляндии начали расследование после возможного нарушения воздушного пространства страны над Финским заливом. По предварительным данным, к инциденту может быть причастен российский летательный аппарат.

Финляндия выясняет обстоятельства возможного нарушения своего воздушного пространства, которое, по предварительной информации, произошло в четверг над западной частью Финского залива.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал произошедшее серьезным инцидентом и подчеркнул, что любые подобные случаи тщательно проверяются.

«Любые подозрения в нарушении территориального пространства воспринимаются серьезно. Ведется расследование», — заявил глава оборонного ведомства.

Проверку проводит Пограничная охрана Финляндии. Пока власти не раскрывают, о каком именно летательном аппарате идет речь и насколько глубоко он мог зайти в воздушное пространство страны.

На данном этапе также не сообщается, был ли аппарат военным или гражданским. Эти обстоятельства предстоит установить в ходе расследования.

Это уже не первый подобный случай за последние месяцы. В мае Финляндия сообщала о возможном нарушении воздушного пространства российским военным самолетом над Финским заливом. Тогда предполагалось, что воздушное судно могло отклониться от маршрута в районе полуострова Порккала, чтобы обойти грозовой фронт.

После вступления Финляндии в НАТО внимание к подобным инцидентам значительно усилилось. Страна имеет сухопутную границу с Россией протяженностью более 1300 километров, поэтому любые возможные нарушения воздушного пространства рассматриваются как вопрос национальной безопасности.

Пока расследование продолжается, официальных выводов о причинах произошедшего и принадлежности летательного аппарата финские власти не сделали.

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#НАТО #Финляндия #граница #безопасность #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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