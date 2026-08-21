На севере Франции произошли столкновения между мигрантами и полицией во время очередной попытки нелегально пересечь Ла-Манш. Правоохранители применили перцовый газ и повредили надувную лодку, чтобы не допустить ее выхода в море.

Во Франции во время операции по предотвращению нелегальной переправы через Ла-Манш мигранты напали на полицейских, пытавшихся остановить выход лодки в море.

На опубликованной видеозаписи видно, как люди в спасательных жилетах бросают в сотрудников полиции различные предметы, когда те пытаются перекрыть доступ к надувной лодке. В ответ правоохранители применили перцовый газ и ножом разрезали лодку, сделав ее непригодной для выхода в море.

Инцидент произошел на фоне усиления мер безопасности на северном побережье Франции. В последние месяцы французская полиция значительно активизировала борьбу с нелегальными переправами мигрантов в Великобританию.

После вступления в силу нового соглашения между Францией и Великобританией за три месяца удалось предотвратить 185 попыток выхода лодок в море. Полицейские конфискуют плавсредства, моторы и спасательные жилеты, а также задерживают организаторов незаконной перевозки людей.

Для обычных жителей приграничных районов это означает более заметное присутствие полиции на пляжах и усиленный контроль побережья. Основная цель — не допустить опасных переправ через один из самых оживленных морских маршрутов Европы.

После подписания соглашения в апреле Франция направила на побережье дополнительные силы, включая специальное подразделение численностью 50 сотрудников. Сейчас лодки перехватывают как на берегу, так и уже после выхода в море.

По данным французских властей, с марта также удалось пресечь деятельность 12 так называемых «лодок-такси», которые курсировали вдоль побережья, подбирая мигрантов в разных местах перед выходом в открытое море.

Контрабандисты при этом меняют тактику, стараясь перевозить все больше людей за один рейс. В этом месяце был установлен новый рекорд: одну лодку использовали для переправы 230 человек.

Несмотря на сохраняющееся давление на маршруте через Ла-Манш, число успешных переправ снижается. С начала года Великобритании удалось достичь 15 897 человек, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Тем временем в Великобритании продолжаются политические споры о том, как бороться с нелегальной миграцией. Партия Reform UK предложила использовать военно-морской флот для перехвата лодок и их возвращения во Францию и Бельгию, однако Париж уже заявил, что такой подход противоречил бы международному праву и нарушал бы французский суверенитет.