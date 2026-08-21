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Панамский канал сокращает число судов: причиной стала сильная нехватка воды 0 110

В мире
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Панамский канал
ФОТО: Unsplash

Панамский канал с сентября начнет постепенно сокращать количество судов, которым разрешено проходить через него ежедневно. Причина — дефицит воды, вызванный аномально низким количеством осадков, что может повлиять на работу одной из важнейших мировых транспортных артерий.

Администрация Панамского канала объявила, что с сентября число заранее бронируемых проходов через водный путь будут постепенно сокращать — с нынешних 36 до 32 судов в сутки.

Такое решение связано с продолжительной нехваткой осадков. Несмотря на сезон дождей и уже действующие меры по экономии воды, запасов оказалось недостаточно, поэтому власти решили ввести дополнительные ограничения, чтобы обеспечить стабильную работу канала в долгосрочной перспективе.

Для обычных жителей разных стран это важно потому, что через Панамский канал проходит значительная часть мировой торговли. Любые ограничения могут сказаться на сроках доставки грузов и работе международной логистики.

Работа канала напрямую зависит от запасов пресной воды. Она необходима для заполнения шлюзов, которые поднимают и опускают суда при прохождении между уровнями воды. Если дождей недостаточно, поддерживать привычный режим движения становится сложнее.

С мая по август в регионе выпало примерно на 34% меньше осадков, чем в среднем за этот период в предыдущие годы. По прогнозам синоптиков, влияние климатического явления Эль-Ниньо сохранится и в 2026–2027 годах, поэтому количество дождей может оставаться ниже нормы.

Особенно важной ситуация станет с наступлением сухого сезона в январе. Именно поэтому администрация канала уже сейчас усиливает контроль за использованием водных ресурсов, чтобы избежать перебоев в работе.

Панамский канал длиной около 80 километров соединяет Атлантический и Тихий океаны. Он позволяет судам не совершать многотысячный обход вокруг мыса Горн, значительно сокращая время морских перевозок.

Если прогнозы по осадкам не улучшатся, ограничения на движение судов могут сохраниться и в дальнейшем.

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#климат #торговля #транспорт #логистика #экология #судоходство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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