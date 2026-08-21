В ночь на пятницу украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в Пермском крае. После удара на предприятии возник пожар, а работа аэропорта Перми была временно приостановлена.

Украинские беспилотники в ночь на пятницу нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в Пермском крае России. Об атаке сообщили украинские СМИ со ссылкой на мониторинговые каналы, которые опубликовали фотографии и видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно возгорание на территории предприятия.

Пермский край расположен более чем в тысяче километров от украинской границы. Подобная дальность удара вновь демонстрирует способность Украины наносить удары по объектам глубоко в российском тылу.

Из-за атаки беспилотников временно прекратил работу аэропорт Перми. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

Для понимания масштаба: «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его мощность превышает 13 млн тонн нефти в год, а до начала полномасштабной войны значительная часть выпускаемой продукции поставлялась на экспорт.

Это не первый удар по этому объекту. Украинские беспилотники уже атаковали Пермский НПЗ ранее, в результате чего на предприятии возникали пожары и временно выводилось из строя технологическое оборудование.

В последние месяцы Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре. Киев рассматривает такие объекты как часть логистической и экономической базы, обеспечивающей ведение войны.