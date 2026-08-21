Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированного удара по Киеву силы ПВО смогли перехватить около 90% крылатых ракет. При этом защита от баллистических ракет остается значительно менее эффективной, что, по его словам, напрямую влияет на масштабы разрушений.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг прокомментировал массированную российскую атаку на Киев, отметив, что украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить около 90% выпущенных крылатых ракет. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, удар был комбинированным: российские войска использовали одновременно баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Наибольшую проблему, как признал президент, сегодня представляют именно баллистические ракеты.

Это означает, что даже при высокой эффективности ПВО против части воздушных целей полностью предотвратить последствия подобных атак пока не удается.

По данным главы государства, в результате ночного удара повреждения получили более 200 объектов. Среди них — 86 жилых домов, детская больница, а также объекты социальной инфраструктуры и торговли.

Ранее сообщалось, что жертвами ночной атаки на Киев стали 15 человек.

Зеленский также заявил, что Украина намерена ответить на этот удар. По его словам, украинские силы дальнего действия получат дополнительные ресурсы, а ответные действия будут осуществляться с использованием дальнобойных средств.

Позже в четверг российские войска вновь нанесли по Киеву удар баллистическими ракетами. В Голосеевском районе были повреждены бизнес-центр и несколько нежилых зданий. По последним данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Новая атака стала продолжением серии ударов по украинской столице и вновь подтвердила, что баллистические ракеты остаются одной из самых сложных целей для систем противовоздушной обороны.