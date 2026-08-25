Иранские государственные СМИ распространили видео, посвященное 20-летнему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону. Авторы ролика утверждают, что знают о его передвижениях и привычках. Кроме того, появились сообщения о якобы объявленной награде в размере 10 миллионов долларов за его убийство. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Трехминутный ролик под названием «Где и как нам убить Бэррона Трампа?» был показан иранскими СМИ. Как сообщает New York Post со ссылкой на Euronews, в нем утверждается, что младший сын американского президента находится под «полным наблюдением».

В видео демонстрировались изображения здания Нью-Йоркского университета, где учится Бэррон Трамп, а также утверждалось, что авторам удалось обнаружить его учетные записи в Xbox, Discord и компьютерных играх, а также аккаунты некоторых его однокурсников.

Одновременно ряд СМИ сообщил, что за убийство Бэррона Трампа якобы предложено вознаграждение в размере 10 миллионов долларов. New York Post подчеркивает, что не смогла независимо подтвердить ни существование такой награды, ни заявления о слежке за сыном президента.

Ролик заканчивается прямой угрозой в адрес Бэррона Трампа. По данным ближневосточного издания Al Bawaba, видео распространялось в медиа, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Фото: @IsraelWarRoom/X

Секретная служба отреагировала

В Секретной службе США сообщили, что знают о появлении видео.

Представитель ведомства заявил New York Post, что Секретная служба расследует все, что может восприниматься как угроза людям, находящимся под ее защитой. При этом детали принимаемых мер в ведомстве раскрывать отказались из соображений безопасности.

Это уже не первый подобный эпизод. В июле в связанных с КСИР СМИ распространялся ролик с угрозами в адрес первой леди Мелании Трамп. Тогда авторы также утверждали, что располагают информацией о ее местонахождении.

Кроме того, ранее в Тегеране появился билборд с изображением Дональда Трампа в гробу и надписью с угрозой его убийства. Иранские медиа также распространяли видео, авторы которого утверждали, что знают маршруты президентского кортежа Трампа во Флориде и Нью-Йорке.

На фоне резкого усиления давления на Иран

Появление ролика происходит на фоне нового витка противостояния Вашингтона и Тегерана. Администрация Трампа усиливает экономическое давление на Иран.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее анонсировал масштабную финансовую кампанию против Тегерана, которую назвал «экономическим днем Д». Вашингтон намерен перекрывать источники доходов Ирана и добиваться от других государств сокращения экономических связей с Тегераном.

На этом фоне иранский риал опустился до нового минимума — примерно 1,5 миллиона риалов за доллар.

Таким образом, сообщения об угрозах Бэррону Трампу появились в момент крайне высокой напряженности между США и Ираном. При этом ключевое утверждение о награде в 10 миллионов долларов пока остается неподтвержденным независимыми источниками.