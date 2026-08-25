Литовский президент Гитанас Науседа, принявший участие во встрече Коалиции желающих в Киеве, заявил, что Литва готова разместить войска на территории Украины, когда будут созданы соответствующие условия.

«Литва с самого первого дня обязалась участвовать в Коалиции желающих. Мы готовы развернуть силы — объединенные сухопутные силы с инженерными и противовоздушными средствами, учебную группу, а также военно-морские силы, как только будут созданы условия для их развертывания», — заявил глава государства.

По сообщению канцелярии президента, на встрече Науседа подчеркнул важность укрепления потенциала противовоздушной обороны Украины.

Коалиция желающих была сформирована по инициативе Франции и Соединенного Королевства (Великобритании) в феврале 2025 года. В коалицию входят более 30 стран, в основном страны НАТО и ЕС.

В понедельник заседание проходило под председательством премьер-министра Великобритании Энди Бернхема, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.