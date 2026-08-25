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«Почему вы миллионер?» – в Армении задержали экс-президента страны 0 83

В мире
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV

Роберт Кочарян.

В Армении задержали экс-президента, лидера оппозиционного альянса Роберта Кочаряна, после того как его сын назвал в парламенте премьера Пашиняна «предателем».

Формальная причина - обвинения в коррупции.

Как заявляет Антикоррупционный комитет Армении, всего в рамках уголовного производства задержаны 6 человек, включая ещё одного сына Кочаряна Седрака. Дело касается вывода из государственной собственности и покупки, как считает следствие, по существенно заниженным ценам объектов имущества, имеющих "общественное и экономическое значение".

Накануне, 24 августа, младший сын Кочаряна Левон Кочарян в парламенте назвал премьера Пашиняна «предателем».

«Нам говорят: почему этот подлец и предатель, погубивший Арцах (Нагорный Карабах, который в начале 90-х был взят под контроль армянами, а во время правления Пашиняна Азербайджан в ходе двух войн вернул его в свой состав - Ред.) и ставший причиной гибели тысяч людей, до сих пор находится здесь?» - заявил Левон Кочарян.

Премьер Армении на это ответил: «Почему вы миллионер? За счет чего ваша семья стала миллионером? Едешь на север города — все ваше, едешь на запад — тоже ваше. Оставим все остальное в стороне: можете объяснить это?»

В июне ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Роберта Кочаряна. Тогда в аэропорту «Звартноц» ему без объяснений запретили вылет из страны.

После парламентских выборов 7 июня 2026 года альянс «Армения» Кочаряна получил 12 мандатов из 105, заняв третье место. Сам бывший президент от депутатского мандата отказался.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. До этого, в 1997–1998 годах, он был премьером, а ранее - президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кочарян поддерживал тесные отношения с РФ.

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#президент #Армения #коррупция #оппозиция #парламент #нагорный карабах #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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