Мощный торнадо обрушился на населенный пункт Пома в департаменте Од на юге Франции. Пострадал 41 человек, 15 из них были госпитализированы. Сотни домов повреждены, под завалами продолжаются поиски людей.

Торнадо прошел через Пома, расположенный между Каркасоном и Лиму, днем в понедельник. В небольшом населенном пункте проживает около тысячи человек, передает NOS.

По данным властей, в результате стихии пострадал 41 человек. Пятнадцать раненых доставили в больницы. Как сообщает BFMTV, спасатели также ищут двух человек, которые могут находиться под завалами жилого дома.

Стихия нанесла населенному пункту серьезный ущерб. На опубликованных в социальных сетях кадрах видны сорванные с домов крыши, поваленные деревья и разбросанные по улицам автомобили.

Кадр видео NOS.

По оценке руководства департамента Од, повреждения получили около 300 жилых домов. Для жителей, которые временно не могут вернуться в свои дома, организованы пункты размещения.

«Половина деревни разрушена, это ужасно», — рассказала BFMTV одна из местных жительниц. Владелец магазина сообщил телеканалу, что видел, как его торговая точка обрушилась во время торнадо. По его словам, все произошло настолько быстро, что люди ничего не успели сделать.

Из-за стихии без электричества остались около 2800 домов. К ликвидации последствий привлечены более ста пожарных. Полиция патрулирует пострадавшие районы, чтобы предотвратить возможное мародерство.

Непогода затронула не только департамент Од. В нескольких департаментах юга Франции действовал оранжевый уровень погодной опасности из-за гроз и града. В департаменте Буш-дю-Рон сильным ветром сорвало крышу со склада Amazon, откуда эвакуировали 140 сотрудников.

Из-за экстремальной погоды досрочно была остановлена и третья стадия велогонки «Вуэльта Испании». Менее чем за 20 километров до финиша во французском Фон-Ромё гонщики решили прекратить заезд.

Таким образом, торнадо в Пома стал одним из наиболее серьезных последствий нынешней волны непогоды на юге Франции: десятки людей получили травмы, сотни домов повреждены, а спасательные службы продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия стихии.