Во Франции планируют реализовать один из крупнейших развлекательных проектов последних десятилетий. Рядом с Парижем хотят построить сразу три тематических парка, один из которых будет посвящен вселенной Dragon Ball Z. Саудовская Аравия готова вложить в проект 6 миллиардов евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заключили соглашение о намерениях по созданию трех новых парков развлечений в окрестностях Парижа. Инвестиции оцениваются в 6 миллиардов евро и должны поступить из Саудовской Аравии, передает NOS.

Один из парков будет создан по мотивам популярной японской манги и аниме Dragon Ball Z. Как пишет NOS, идея возникла после визита Макрона в Саудовскую Аравию в 2025 году, когда выяснилось, что французский президент и саудовский наследный принц разделяют интерес к этой вселенной.

На месте заброшенного парка

Новые парки предполагается построить неподалеку от Сержи-Понтуаза — примерно в 35 километрах к северо-западу от Парижа. Для проекта выбрана территория бывшего парка развлечений Mirapolis, который закрылся еще в 1991 году после всего четырех лет работы из-за финансовых проблем.

По словам Макрона, реализация мегапроекта позволит создать около 22 000 рабочих мест. Президент Франции подчеркнул, что со времен появления Disneyland Paris в стране не было развлекательного проекта сопоставимого масштаба.

Финансированием займется развлекательная и инвестиционная группа Qiddiya — дочерняя структура государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Проект является частью программы Vision 2030, с помощью которой Эр-Рияд пытается снизить зависимость экономики от нефтяных доходов и активно инвестирует в туризм, развлечения и технологии.

Конкурент Disneyland Paris

Председатель регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс заявила, что подготовка проекта парка Dragon Ball Z продолжается уже около полутора лет. Тематика двух других парков пока не раскрывается.

По ее оценке, весь комплекс по своему масштабу будет сопоставим с Disney и способен существенно увеличить туристическую привлекательность парижского региона.

Однако проект уже вызывает опасения у некоторых местных политиков. Они считают, что новые парки могут начать перетягивать посетителей у Disneyland Paris — одной из главных туристических достопримечательностей Франции.

Когда откроются парки

Точной даты открытия пока нет. Строительство займет несколько лет, а ряд важных деталей, в том числе окончательная схема финансирования, еще предстоит согласовать. Пока речь идет именно о соглашении о намерениях, а не о полностью утвержденном и готовом к строительству проекте.

Если планы будут реализованы, окрестности Парижа могут получить нового крупного конкурента Disneyland Paris. Проект стоимостью 6 миллиардов евро должен объединить сразу три тематических парка и создать десятки тысяч рабочих мест, однако до начала их работы пройдет еще несколько лет.