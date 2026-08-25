Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранцев, которые въехали в страну как временные посетители, а затем обратились за убежищем. Если решение будет принято, оно может стать крупнейшим единовременным массовым аннулированием виз в истории США.

Речь идет о визах категорий B1 и B2, которые предназначены для деловых и туристических поездок. Под проверку могут попасть документы, выданные с 2016 по 2026 год.

Как сообщает Associated Press, Госдепартамент США может объявить о соответствующем решении в ближайшие недели. Американские ведомства устанавливают личности иностранцев, которые приехали в страну по краткосрочным визам, но впоследствии подали заявления на предоставление убежища.

При этом окончательное количество виз, которые могут быть аннулированы, пока неизвестно. Предполагается, что процесс будет проходить постепенно, поэтому число затронутых им документов может меняться.

Аннулирование визы не означает автоматическую депортацию

Американские чиновники подчеркивают, что аннулирование туристической или деловой визы само по себе не означает немедленной высылки человека из США.

Люди, чьи заявления о предоставлении убежища находятся на рассмотрении, могут иметь иные основания для законного пребывания в стране. Однако они больше не будут считаться находящимися в США на основании туристической или деловой визы.

Окончательного решения о массовом аннулировании виз пока не принято. Источники, рассказавшие о планах администрации, говорили на условиях анонимности.

Требования к иностранцам становятся жестче

При администрации Дональда Трампа США последовательно ужесточают визовую и миграционную политику. В частности, от некоторых заявителей требуют предоставлять дополнительную информацию об активности в социальных сетях, а в отдельных случаях предусматриваются значительные денежные залоги.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау ранее раскритиковал практику, когда иностранцы получают туристические или деловые визы, приезжают в США, а затем обращаются за убежищем.

«Убежище не должно быть лазейкой для обхода иммиграционного законодательства», — заявил он.

От новых претендентов на визы B1 и B2 американские власти также требуют подтвердить, что они намерены соблюдать условия визы и покинуть США после окончания разрешенного срока пребывания.

За полтора года аннулированы около 175 тысяч виз

За последние 18 месяцев Госдепартамент США уже аннулировал около 175 тысяч виз.

Среди причин назывались уголовные обвинения и судимости, включая вождение в нетрезвом виде, изнасилования и ограбления. В отдельных случаях виз лишались и иностранцы, чьи действия или публичные заявления американские власти считали основанием для их аннулирования.

Новая масштабная проверка владельцев виз B1 и B2 началась после того, как Госдепартамент получил от Службы гражданства и иммиграции США сведения об иностранцах, подавших заявления на предоставление убежища.