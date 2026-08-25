Администрация президента США Дональда Трампа объявила о начале масштабной кампании «Operation Economic Outcast», цель которой — максимально изолировать Иран от мировой экономики. Вашингтон предупреждает: под санкции могут попасть не только иранские структуры, но и иностранные компании, банки и государства, продолжающие сотрудничество с Тегераном.

О начале операции объявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, Вашингтон намерен перекрыть основные источники доходов Ирана и усилить давление на страны, которые продолжают покупать иранскую нефть, проводить финансовые операции или помогать Тегерану обходить ограничения, передает New York Post.

«Часы уже запущены», — заявил Бессент, не уточнив, когда именно начнут в полном объеме применяться вторичные санкции.

По его словам, президент Дональд Трамп лично проводит переговоры с мировыми лидерами, требуя сократить или прекратить экономические связи с Ираном. Бессент подчеркнул, что терпение Вашингтона «не безгранично».

Министр фактически поставил партнеров Тегерана перед выбором между сотрудничеством с США и продолжением бизнеса с Ираном.

Особое внимание Вашингтона приковано к Китаю, который остается крупнейшим покупателем иранской нефти. Бессент заявил, что исключений из американского санкционного режима не предполагается.

«Мы хотим ясно дать понять: никто не находится вне досягаемости американских санкций», — сказал глава Минфина США.

Одновременно Вашингтон рассчитывает, что другие государства последуют примеру Объединенных Арабских Эмиратов, которые, как утверждается в публикации, объявили о прекращении торговых и финансовых операций с Ираном.

Бессент также анонсировал новые санкционные пакеты и сообщил, что до конца недели ожидается решение в отношении крупного финансового учреждения.

Под ударом — банки, нефть, авиация и криптовалюты

Новые меры позволяют американским властям вводить ограничения против иностранных компаний и организаций, сотрудничающих с Ираном в самых разных сферах. Речь идет о нефтяной торговле, судоходстве, коммерческой авиации, технологиях, золоте, финансовых операциях и цифровых активах.

Американские власти считают, что Иран использует криптовалюты для обхода санкций, золото — для поддержки национальной валюты на фоне высокой инфляции, а самолеты и суда — для транспортировки оружия, комплектующих, денежных средств и других грузов.

Отдельное внимание уделяется иранскому государственному Bank Melli. По словам Бессента, странам, где работают его подразделения, предложено закрыть филиалы банка.

Более 60 структур попали под санкции

Одновременно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции более чем против 60 организаций и лиц. Вашингтон обвиняет их в содействии иранским ядерным и ракетным программам, кибератаках, а также помощи в продаже нефти через так называемый теневой флот.

Часть попавших под ограничения организаций находится в Иране и Китае. По утверждению американской стороны, некоторые из них участвовали в поставках чувствительного оборудования и технологий двойного назначения, которые могли использоваться при реализации ядерных и ракетных программ.

Санкции затронули также структуры и посредников, связанных с перевозкой иранской нефти. Такие сети, по данным американских властей, действовали в ОАЭ, Гонконге, Китае, Сингапуре, Швейцарии и ряде других стран.

Вашингтон обещает Ирану «нулевую передышку»

Бессент охарактеризовал новую стратегию как подход с «нулевой утечкой»: задача состоит в том, чтобы лишить Тегеран возможности получать достаточно средств для восстановления экономики и финансирования государственных программ.

По словам министра, перед Ираном теперь стоят два варианта: практически полная международная экономическая изоляция либо переговоры, которые позволят стране постепенно вернуться в мировую экономику.

Американская администрация рассчитывает, что беспрецедентное экономическое давление заставит Тегеран вернуться за стол переговоров, прежде всего для обсуждения иранской ядерной программы.