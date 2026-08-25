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Три дрона и взрывчатка: что готовилось против украинского Ан-124 в аэропорту Лейпцига 0 143

В мире
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Cамолет Ан-124 в аэропорту
ФОТО: depositphotos

Сразу три беспилотника могли быть задействованы в предполагаемой попытке диверсии против украинского транспортного самолета Ан-124 в аэропорту Лейпциг/Галле. Немецкие следователи обнаружили еще один дрон и вещество, которое предположительно является мощной взрывчаткой.

Как сообщают немецкие телерадиокомпании NDR и WDR совместно с газетой Süddeutsche Zeitung, третий беспилотник был обнаружен 14 августа к западу от аэропорта Лейпцига.

Рядом с ним следователи нашли около 50 граммов вещества, предположительно гексогена.

Расследование связано с событиями 4 августа. Тогда неподалеку от украинского Ан-124, который используется в том числе для перевозки военных грузов, был обнаружен беспилотник со взрывчаткой.

По версии следствия, в предполагаемой диверсии мог использоваться и второй дрон. Следователи допускают, что именно он столкнулся с грузовым самолетом компании DHL вскоре после временной приостановки работы аэропорта.

Таким образом, речь может идти уже о трех беспилотниках, которые могли быть связаны с одним инцидентом.

В возможной причастности к произошедшему подозревают российские спецслужбы. Однако министр внутренних дел Германии Александер Добриндт 19 августа подчеркивал, что имеющейся у правительства информации пока недостаточно, чтобы дать однозначную оценку случившемуся.

Аэропорт Лейпциг/Галле имеет особое значение: он является одним из крупнейших грузовых авиационных узлов Германии и используется в том числе для военной логистики.

Если версия следствия подтвердится, обнаружение третьего беспилотника и предполагаемой взрывчатки может указывать на более сложную операцию, чем считалось первоначально. Однако расследование продолжается, а официальных окончательных выводов о заказчиках и целях предполагаемой диверсии пока нет.

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#терроризм #авиация #Украина #безопасность #следствие #дроны #Россия #Германия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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