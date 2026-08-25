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В Литве намерены объявить чрезвычайное положение 1 1161

В мире
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вильнюс
ФОТО: Unsplash

Штормовой ветер, бушевавший в Литве в минувшие выходные, нанес ущерб фермерам, и масштабы ущерба все еще оцениваются, заявил министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка. Он пообещал предложить объявить чрезвычайное положение на государственном уровне, это предложение правительство должно рассмотреть в среду, а Национальный центр по контролю над кризисными ситуациями (НККЦС) — во вторник или среду.

«Мы собираем данные и предложим включить этот вопрос в повестку дня. Правительство, в свою очередь, также собирает данные и оценивает ситуацию, но мы в нашем секторе считаем, что (объявить чрезвычайное положение) действительно необходимо», — заявил министр агентству BNS во вторник.

По словам Мажейки, объявление чрезвычайного положения позволило бы фермерам избежать некоторых обязательств и штрафов.

По его словам, фермерские хозяйства понесли убытки как из-за дождей, затопивших посевы, так и из-за отключений электроэнергии, затронувших как зерносушилки, так и молочные фермы.

«В Жемайтии, где выпало много дождей, зерно уже затоплено. Велика вероятность, что его не удастся снять. (...) В Калварии до выходных не будет электричества. А молочные фермы там покупают, строят и ищут генераторы. (...) Поздно вечером вчера я получил информацию, что ферма собрала сотни тонн зерна прямо перед дождем, влажность высокая, и нет электричества — они не могут его высушить, не могут высыпать или перегрузить. Это очень плохо для этого зерна, оно может просто сгнить в силосах», — сказал министр.

По его словам, ущерб от циклона может быть "довольно значительным", но точную оценку масштабов разрушений сложно провести, поскольку количество сообщений продолжает расти.

Как сообщило агентство BNS, по состоянию на утро вторника более 93 тыс. потребителей оставались без электричества из-за циклона, бушевавшего в Литве в субботу.

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#Литва #сельское хозяйство #электроэнергия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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