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В США увидели признаки тревоги в Кремле: что изменилось на фронте 0 198

В мире
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Путин

ChatGPT

Президент России Владимир Путин становится все более обеспокоенным на фоне способности Украины наносить удары в глубине российской территории, передает Fox News. Такое мнение высказала бывшая заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти, комментируя ситуацию вокруг Дня независимости Украины.

Украина отметила 35-ю годовщину независимости на фоне продолжающихся российских атак и усиленных мер безопасности. В Киеве к праздничным мероприятиям присоединились европейские лидеры, в том числе представители Латвии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стремится к миру, однако не намерена соглашаться на условия Москвы, которые Киев рассматривает как капитуляцию.

«Путин нервничает, когда его загоняют в угол»

Кэрри Филипетти, ранее занимавшая должность заместителя помощника госсекретаря США, а сейчас возглавляющая Vandenberg Coalition, считает, что одной из причин усиления российских атак стали украинские удары по объектам на территории России.

По ее словам, за последнее время Украина смогла наносить удары значительно глубже в российском тылу, в том числе в районах, расположенных относительно недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга.

Филипетти утверждает, что эти действия вызывают в Москве серьезное беспокойство.

«Путин очень нервничает, когда оказывается загнанным в угол», — заявила она.

По мнению эксперта, российская сторона пытается усилением ударов по Украине ослабить волю населения к сопротивлению и возможности страны продолжать войну.

День независимости на фоне угроз

В преддверии 24 августа украинские власти предупреждали о повышенной опасности атак и призывали граждан соблюдать осторожность.

Особое внимание уделялось массовым мероприятиям. Жителей также просили не публиковать фотографии и видеозаписи, способные раскрыть расположение украинских военных и других важных объектов.

Филипетти отметила, что проведение крупных патриотических мероприятий в условиях войны неизбежно повышает риски безопасности.

Европейские лидеры приехали в Киев

Несмотря на угрозу новых ударов, в Киев на празднование Дня независимости прибыли представители ряда европейских государств.

Филипетти считает это демонстрацией того, что европейская поддержка Украины сохраняется. По ее мнению, для Киева особенно важно показать Москве, что западные союзники не намерены отказываться от поддержки украинского суверенитета.

Удары становятся все глубже

Боевые действия сопровождаются ударами обеих сторон по объектам далеко от линии фронта. Украина продолжает атаковать российскую нефтяную, транспортную и другую инфраструктуру, которую считает связанной с обеспечением российской армии. Москва, в свою очередь, продолжает массированные ракетные и беспилотные атаки на Украину.

Филипетти полагает, что способность Киева наносить удары в глубине России меняет психологическую сторону противостояния и заставляет российское руководство искать способы усилить давление на Украину.

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#США #Украина #Европа #безопасность #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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