Агентство подтвердило, что знало о выпущенном по иранскому гостелевидению сюжете о младшем сыне президента США. В нем говорилось об отслеживании всех его перемещений и была объявлена награда в $10 млн за его убийство.

«Секретная служба США осведомлена о существовании этого видео и расследует все, что может быть воспринято как угроза в адрес лиц, находящихся под нашей защитой», – заявил во вторник представитель Секретной службы Нейт Херринг.

«Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем вопросы, связанные с деятельностью по обеспечению безопасности», – добавил Херринг.

В начале этой недели иранское государственное телевидение показало видеоролик, якобы отслеживающий передвижения Баррона Трампа и утверждающий, что за его голову объявлено вознаграждение в размере 10 миллионов долларов (8,5 млн евро).

Кадры, выпущенные СМИ, связанными с Корпусом стражей исламской революции, и показанные по третьему каналу иранского государственного телевидения, вышли под заголовком «Где и как следует убить Баррона Трампа?».

Утверждалось, что на видео показаны расположение его университета, сопровождающие его автомобили и дислокация сотрудников Секретной службы, при этом его перемещения якобы «полностью контролируются».

В ролике также утверждалось, что некая девушка сумела обойти защиту Секретной службы, провела с 20‑летним Барроном Трампом личную встречу и передала информацию создателям программы.

Euronews к моменту публикации не удалось независимо подтвердить информацию о вознаграждении.

Это видео последовало за похожим роликом, опубликованным в июле аффилированным с КСИР агентством Tasnim под названием «Где и как доступна Мелания Трамп?», в котором подробно описывались передвижения первой леди США по Нью‑Йорку и указывались предполагаемые уязвимости в ее системе охраны.

В конце мая газета New York Post сообщала о предполагаемом заговоре против дочери президента США Иванки Трамп.

Во вторник Секретная служба США подтвердила, что трое сотрудников, не занимающих правоохранительные должности, были отстранены от работы на время расследования возможных нарушений со стороны Управления профессиональной ответственности ведомства.

Американские СМИ сообщили, что одним из трех оказался директор по коммуникациям Секретной службы Энтони Гульельми, а двое других занимают должности, связанные с работой со СМИ, и что отстранение связано с уголовным расследованием по факту утечки засекреченной информации журналистам.

Служба под давлением

Секретная служба находится под постоянным давлением, поскольку с момента вступления Трампа в должность против него было предпринято как минимум три попытки покушения.

Самый громкий инцидент произошел в апреле, когда вооруженный мужчина прорвался через периметр безопасности в гостинице Washington Hilton во время ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме, в котором принимал участие Трамп.

Служба также оказалась под огнем критики из‑за того, как президент США покинул недавний саммит НАТО в Турции: СМИ сообщали, что Трампа тайно пересадили с борта Air Force One на другой самолет, не сообщая об этом публично, после того как Секретная служба и американские военные сочли, что он может стать целью покушения со стороны Ирана.

Трамп подтвердил, что тайно покинул страну, лишь после публикаций в прессе о том, что он участвовал в тщательно подготовленной операции, в рамках которой часть его сотрудников, агенты Секретной службы и журналисты вылетели на борту Air Force One, тогда как самого президента тайно из Турции на другом военном самолете.

В прошлом месяце Секретная служба подтвердила, что один из агентов в группе охраны Джей Ди Вэнса стал объектом расследования из-за предполагаемой утечки конфиденциальной информации.

Расследование началось после июльского сообщения NBC News Now о недовольстве некоторых сотрудников службы из-за поступавших в последний момент запросов на поездки со стороны Вэнса и его семьи. Секретная служба охарактеризовала это дело одновременно как административное расследование и потенциальное уголовное расследование.