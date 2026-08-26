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Глава ЦРУ прилетел в Москву из Риги: в Латвии назвали возможные темы секретных переговоров 1 170

В мире
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

ChatGPT

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, вероятно, был связан с вопросами европейской безопасности и ситуацией вокруг Ирана. Такое мнение в беседе с агентством LETA высказал директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс. При этом он предостерег от попыток трактовать сам факт поездки как свидетельство подготовки Россией новой эскалации против Восточной Европы или НАТО.

По словам Сартса, контакты такого высокого уровня сами по себе не являются чем-то исключительным. Американские представители и ранее приезжали в Москву для проведения переговоров.

Однако тот факт, что на этот раз туда отправился именно директор Центрального разведывательного управления США, может указывать на особый характер обсуждавшихся вопросов.

Сартс полагает, что визит с меньшей вероятностью был посвящен мирным планам по Украине. Скорее речь могла идти об информации, которую Вашингтон хотел передать Москве именно по линии спецслужб.

«Я думаю, что так или иначе это определенно связано с международной ситуацией в сфере безопасности. Идет ли речь о происходящем в Иране или о европейской безопасности. Скорее всего, обсуждались обе эти темы», — заявил Сартс.

«Хорошо, что возможность передать сообщение сохраняется»

По мнению Сартса, сам факт существования прямого канала между США и Россией не следует воспринимать исключительно как тревожный сигнал.

Он отметил, что, во-первых, у Вашингтона по-прежнему остается возможность непосредственно передавать Москве важные сообщения. Во-вторых, у США могут быть предложения или аргументы, способные повлиять на решения России относительно ее дальнейших действий.

При этом Сартс подчеркнул, что общая напряженность в сфере безопасности никуда не исчезла.

Говоря о публичных предположениях относительно возможного нападения России на НАТО, эксперт напомнил, что атаки могут принимать различные формы. Сценарий, подобный полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года, по его оценке, сейчас невозможен. Однако угрозу могут представлять диверсии и террористические акты, что ставит перед НАТО вопрос о том, каким должен быть ответ на подобные действия.

Почему самолет летел через Ригу

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймондс Граубе не стал строить предположения о конкретных целях поездки Рэтклиффа, поскольку информации для этого слишком мало.

При этом он считает очевидным, что директор ЦРУ вез в Москву важное сообщение: чиновник такого уровня не стал бы совершать подобную поездку без серьезной причины.

Рига же могла быть выбрана для перелета исключительно по логистическим соображениям, в том числе для дозаправки самолета.

Американский военный самолет во вторник утром прибыл в Москву из Риги, а вечером отправился обратно.

Кремль подтвердил контакты спецслужб

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью визита директора ЦРУ были «контакты между спецслужбами».

По словам Пескова, Рэтклифф не встречался с Владимиром Путиным. Другие подробности состоявшихся переговоров российская сторона не раскрыла.

Предположительно, это первый визит Рэтклиффа в Москву после его назначения директором ЦРУ.

Его предшественник Уильям Бернс приезжал в Россию в ноябре 2021 года по поручению тогдашнего президента США Джо Байдена. Он встречался с Путиным на фоне нараставшей напряженности вокруг Украины. Спустя три месяца, в феврале 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение.

Несмотря на войну, контакты между представителями американских и российских спецслужб, а также военными двух стран полностью не прекращались.

О чем могли предупреждать Москву

Официально подробности нынешних переговоров не раскрываются. Одной из обсуждаемых версий стало предположение, что Вашингтон мог предостеречь Москву от дальнейшей эскалации войны в Украине.

Дополнительное внимание привлекло то, что в день визита Рэтклиффа в Москве не сообщалось об атаках украинских беспилотников. Американские СМИ утверждали, что Вашингтон просил Киев временно воздержаться от таких ударов.

Таким образом, необычный маршрут директора ЦРУ через Ригу и закрытый характер его переговоров оставляют пространство для различных версий. Однако, как подчеркивает Янис Сартс, имеющейся информации недостаточно, чтобы считать визит признаком готовящейся российской эскалации против НАТО. Очевидно пока другое: между Вашингтоном и Москвой сохраняется закрытый канал для передачи сообщений по наиболее чувствительным вопросам международной безопасности.

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#США #Украина #ЦРУ #разведка #безопасность #спецслужбы #переговоры #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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