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Кого из мировых лидеров украинцы недолюбливают больше всего: результаты опроса 0 72

В мире
Дата публикации: 26.08.2026
УНИАН
Изображение к статье: Трамп
ФОТО: пресс-фото

Среди мировых лидеров украинцы наиболее позитивно относятся к президенту Франции Эмануэлю Макрону, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rating Group.

Согласно опросу, положительное отношение к Макрону выразили 79% респондентов, к Мерцу - 64%, а к Эрдогану – 61% респондентов. Социологи отметили, что уровень положительного отношения к Макрону и Эрдогану по сравнению с 2024 годом вырос.

Кроме того, украинцы относятся к Мерцу более положительно, чем к предыдущим канцлерам Германии. Например, к Шольцу по состоянию на февраль 2025 года положительно относились 57% респондентов.

Также опрос показал, что положительное отношение к президенту США Дональду Трампу выражают всего 16% опрошенных, а 77% респондентов заявили, что негативно относятся к американскому лидеру.

Очевидно, что хуже всего украинцы относятся к российскому диктатору Владимиру Путину. 97% опрошенных заявили, что негативно относятся к нему.

Также 90% респондентов ответили, что негативно относятся к лидеру Беларуси Александру Лукашенко. Всего 7% опрошенных заявили, что относятся к нему положительно.

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#Дональд Трамп #украинцы #Фридрих Мерц #политика #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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