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Кремль раскрыл цель визита главы ЦРУ в Москву: о чем говорили спецслужбы 1 798

В мире
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кремль

В Кремле подтвердили, что целью визита директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву были «контакты между спецслужбами». При этом с Владимиром Путиным глава американской разведки не встречался. Насколько эти переговоры способны повлиять на отношения Москвы и Вашингтона, в Кремле пока оценивать не берутся.

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф посетил Москву для «контактов между спецслужбами», сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Об этом Песков заявил газете The Washington Post, отвечая на вопрос о причинах приезда Рэтклиффа в российскую столицу.

В среду представитель Кремля также сообщил российским СМИ, что директор ЦРУ не встречался с Владимиром Путиным. Более подробной информации о состоявшихся переговорах он не предоставил.

Позднее Песков еще раз прокомментировал сообщения о визите Рэтклиффа, подчеркнув, что поездка была связана именно с контактами спецслужб.

«Все, что я могу вам сказать, — состоялись контакты по линии спецслужб. Никакой встречи с президентом России не было. И это все, что я могу сказать по этой теме. Разумеется, президент Путин незамедлительно получает информацию обо всем», — заявил Песков.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, в какой степени состоявшиеся контакты могут повлиять на выход российско-американских отношений из «глубочайшего кризиса, в котором они находятся».

В то же время Песков положительно оценил сам факт сохранения контактов между разведывательными службами двух стран.

«Сами по себе контакты между специальными службами — это положительное явление и положительный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются даже в самые сложные моменты двусторонних отношений», — заявил представитель Кремля.

Белый дом и ЦРУ визит Рэтклиффа в Москву пока не комментировали.

Предположительно, это была первая поездка Рэтклиффа в Москву после вступления в должность директора ЦРУ. Его предшественник Уильям Бернс в ноябре 2021 года по просьбе тогдашнего президента США Джо Байдена отправился в Россию и встретился с Путиным, пытаясь предотвратить эскалацию ситуации вокруг Украины.

Спустя три месяца, в феврале 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако даже после этого контакты между представителями американских и российских разведывательных служб, а также военными двух стран продолжались.

Более подробная информация о целях нынешнего визита Рэтклиффа не раскрывается. В публичном пространстве широко обсуждалась версия о том, что директор ЦРУ мог приехать в Москву, чтобы предупредить российскую сторону о необходимости воздержаться от дальнейшей эскалации войны в Украине.

Дополнительное внимание к визиту привлек маршрут американской делегации. Во вторник утром американский военный самолет прибыл в Москву из Риги, а вечером отправился обратно.

В тот день сообщений об атаках украинских беспилотников на Москву не поступало. Американские СМИ сообщали, что Вашингтон попросил Киев временно приостановить подобные атаки на период пребывания американской делегации в российской столице.

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#США #ЦРУ #разведка #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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