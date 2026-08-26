Во Франкфуртском аэропорту выявлены шесть случаев малярии среди сотрудников. Один заболевший умер, еще пять проходят лечение. Однако это не означает, что пребывание в аэропорту стало опасным для пассажиров.

По данным оператора аэропорта Fraport и Института Роберта Коха, наиболее вероятным источником заражения стал инфицированный комар, который мог попасть в Германию на борту самолета или вместе с грузом из региона, где распространена малярия.

Подобные случаи называют «аэропортной малярией». Это крайне редкий способ заражения, при котором инфицированный малярийный комар оказывается в стране, где заболевание обычно не распространяется.

Для туристов важно понимать: при обычном контакте малярия от человека к человеку не передается. Поэтому заразиться от заболевшего пассажира или сотрудника аэропорта, просто находясь с ним рядом или летя в одном самолете, нельзя.

После выявления случаев заболевания во Франкфуртском аэропорту установили специальные ловушки для комаров. Несколько насекомых уже пойманы, специалисты исследуют их.

При этом путешественникам стоит помнить о симптомах малярии, особенно после возвращения из Африки, Азии и других регионов, где заболевание распространено.

Высокая температура, озноб, сильная головная боль и резкое ухудшение самочувствия после такой поездки — повод обратиться к врачу. При этом необходимо обязательно сообщить специалисту, какие страны вы недавно посещали.

Малярия может протекать тяжело и требует своевременной диагностики и лечения.

Таким образом, оснований для паники и отказа от поездок через Франкфуртский аэропорт из-за выявленных случаев сейчас нет. Однако после путешествий в регионы распространения малярии необычные симптомы нельзя игнорировать — врачу обязательно нужно рассказать о недавней поездке.