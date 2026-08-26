В документе говорится, что Маск удостоен награды «за выдающиеся личные заслуги в защите жизни и свободы человека и развитии отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки».

Решение примечательно на фоне неоднозначных заявлений предпринимателя об Украине. В апреле 2024 года Маск утверждал, что вступление Украины в НАТО может привести к ядерной войне. Так он прокомментировал опубликованное в X видео, в котором тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о будущем членстве Украины в альянсе. Маск заявил, что именно так мог бы начинаться фильм о ядерном апокалипсисе.

В то же время принадлежащая Маску SpaceX играет важную роль в обеспечении Украины спутниковой связью. В конце января, на фоне сообщений об использовании терминалов Starlink на российских ударных беспилотниках, компания начала принимать меры, направленные на ограничение доступа российской стороны к спутниковой сети.

Позднее тогдашний министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о планах создать «белый список» терминалов Starlink. Предполагалось, что на территории страны смогут работать только зарегистрированные устройства.

Недавно также появилась информация о том, что Украина добивается разрешения применять оснащенные Starlink беспилотники для ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет на территории России на глубине до 200 километров.

Как сообщала Financial Times со ссылкой на источники, для такого использования системы может потребоваться согласие Маска.

Беспилотники со Starlink используют спутниковую сеть SpaceX, благодаря чему способны поддерживать связь с операторами на значительно больших расстояниях, чем при использовании обычных радиоканалов, а также обладают большей устойчивостью к традиционным средствам радиоэлектронного подавления.

Такие аппараты уже применялись на поле боя в Украине. По оценкам аналитиков, возможность использовать их за пределами украинской территории могла бы повысить эффективность обнаружения и поражения российских ракетных пусковых установок.