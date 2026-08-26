На болгарском побережье Черного моря за несколько дней обнаружили сразу несколько беспилотников и их обломков. Очередной дрон выбросило на пляж Кабакум неподалеку от Варны. Власти пока не сообщают, откуда появились аппараты и связаны ли между собой эти случаи.

Утром 26 августа на пляже Кабакум в районе Варны отдыхающие обнаружили беспилотный летательный аппарат. На место прибыли сотрудники Пограничной полиции и специалисты Военно-морских сил Болгарии. Территорию вокруг находки в целях безопасности оцепили, сообщает Novinite.

Министерство обороны Болгарии заявило, что взрывчатых веществ в беспилотнике не обнаружено. Специалисты ВМС обследовали аппарат длиной около двух и шириной примерно полтора метра. После проверки его подготовили к транспортировке на военно-морскую базу в Варне для дальнейшего изучения.

Одновременно региональное управление МВД Варны сообщило еще об одной находке. Части второго беспилотника обнаружили на пляже Паша-Дере. Обломки также решено доставить специалистам для исследования.

Пока официально не установлены ни происхождение и модель найденного на Кабакуме дрона, ни обстоятельства, при которых он оказался в море. Неизвестно также, связаны ли между собой многочисленные находки последних дней и имеют ли обнаруженные аппараты одинаковое происхождение и назначение.

Дроны находят один за другим

Нынешние случаи стали продолжением целой серии подобных происшествий на болгарском побережье.

22 августа ВМС Болгарии получили сразу два сообщения. Обломки беспилотника обнаружили на побережье между Албеной и Кранево, еще одни фрагменты дрона море выбросило на берег в районе Ракитника возле Варны.

В первом случае военные специалисты установили, что речь шла о беспилотнике-приманке. Взрывчатых веществ в нем не обнаружили.

25 августа специализированную группу военно-морской базы Бургаса направили к еще одному беспилотнику, замеченному в море между Царево и селом Варвара. Позже Министерство обороны сообщило, что это был электрический разведывательный дрон, не представлявший опасности. Его извлекли из воды и доставили на военно-морскую базу.

Таким образом, всего за несколько дней на черноморском побережье Болгарии обнаружили несколько беспилотников или их фрагментов. По некоторым данным, только на северном участке побережья за последнее время на берег могло вынести около шести дронов или частей беспилотных аппаратов.

Их могло принести ветром и волнами

Военные специалисты допускают, что резкое увеличение числа подобных находок связано в том числе с погодными условиями. Сильный северо-восточный ветер и волнение моря могли выносить беспилотники и их обломки к болгарскому побережью.

Все это происходит на фоне продолжающейся войны в Украине и широкого применения беспилотных систем в Черноморском регионе. Однако болгарские власти пока официально не связывают обнаруженные аппараты с боевыми действиями.

Специалисты продолжают исследовать найденные устройства, чтобы установить их происхождение, техническое состояние и возможное назначение. Пока главный вопрос остается без ответа: откуда взялись беспилотники, которые в течение нескольких дней один за другим выносит к берегам Болгарии.