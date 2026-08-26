Стать владельцем дома на итальянской Сицилии можно за символическую сумму в 1 евро. Но прежде чем паковать чемоданы и отправляться в Италию, стоит учесть важный нюанс: реальная стоимость такого жилья будет значительно выше.

Как пишет Daily Mail, итальянский городок Наро в провинции Агридженто открыл прием заявок на продажу домов за 1 евро. Приобрести недвижимость могут как местные жители, так и иностранцы. Однако столь выгодное предложение имеет свои условия.

Дом не станет вашим без дополнительных расходов

Покупателям придется оплатить ряд дополнительных расходов, в частности услуги нотариуса, кадастровые налоги и регистрационные сборы. Кроме того, дома, как правило, требуют капитального ремонта, прежде чем в них можно будет жить. Видео дня

Все ремонтные работы должны соответствовать местным строительным, градостроительным и нормам безопасности.

По данным European Real Estate, для оформления права собственности на недвижимость покупателю также необходимо внести возвратный залог в размере примерно 5000 евро.

Новому владельцу даётся три года на завершение ремонтных работ. После приобретения дом можно использовать по-разному: как основное жильё, загородный или второй дом, гостевой дом или даже коммерческое помещение.

Почему Италия продает дома за €1

Программа призвана помочь небольшим итальянским городкам бороться с сокращением населения и одновременно спасти заброшенные здания от дальнейшего разрушения.

Наро – небольшой средневековый городок с богатой историей и характерной архитектурой. Туристический портал Visit Sicily называет его "жемчужиной барокко". Население Наро составляет всего около 6700 человек, поэтому стремление местных властей привлечь новых жителей вполне понятно.

Опыт покупателя

Подобные программы уже действуют в разных частях Италии. Один британец уже воспользовался возможностью, чтобы приобрести дом, и рассказал, во сколько это ему на самом деле обошлось.

По его словам, недвижимость требовала "полного, абсолютно полного ремонта". Пришлось полностью обновлять электрику, водопровод, крышу, ванную комнату и кухню. Кроме того, перед началом работ мужчина вывез из дома пять фургонов мусора.

В то же время €1 действительно обеспечивает право собственности на недвижимость, но дополнительные расходы составляют около £4000.

Так, мужчина рассказал, что агентству нужно заплатить около €500, а местному нотариусу – примерно €2800 за юридическое сопровождение и переоформление документов от предыдущего владельца на нового. Кроме того, энергетический сертификат стоит примерно 200 евро. Есть ещё одна проблема: во многих таких домах даже не подключено водоснабжение, передает агентство УНИАН.