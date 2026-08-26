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Не только ЦРУ - секретарь Ватикана в Москве с миссией по Украине 3 353

В мире
Дата публикации: 26.08.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер

Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер продвигает в Москве посреднические усилия в войне России в Украине. Галлахер уже встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Визит продлится три дня.

Ватикан намерен активно выступать в качестве посредника в войне России в Украине, сообщило в среду, 26 августа, Католическое информационное агентство KNA.

Портал Vatican News вечером 25 августа передал, что секретарь Ватикана по международным делам, архиепископ Пол Ричард Галлахер прибыл в Москву с "миссией, направленной на диалог и мир". Как указывали в Ватикане, были запланированы встречи с российскими властями, представителями Московского Патриархата и католической общиной.

Переговоры архиепископа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Как отмечают российские госСМИ, у Галлахера 25 августа уже состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В тот же день он должен был пообщаться с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Антонием.

"Готовы предоставить наши услуги любым возможным способом в надежде, что столь желанный мир может быть достигнут как можно скорее", - заявил Галлахер по итогам встречи с Лавровым.

Папа римский Лев XIV считает, что конфликт "не может быть урегулирован военными средствами", напоминает KNA.

Встреча с Юрием Ушаковым

В среду, 26 августа, были запланированы переговоры посланника главы Римско-католической церкви с советником президента РФ по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым, отмечали в Ватикане.

Третий день визита в Москву будет посвящен общению с местной католической общиной. Пол Ричард Галлахер встретится с духовенством и монашествующими, возглавит Святую Мессу в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и затем пообщается с российскими епископами, уточнил портал Vatican News.

Понтифик - против "дипломатии, основанной на силе"

Лев XIV - первый в истории папа из США. Как отмечало ранее американское издание The Free Press, администрация президента США Дональда Трампа - в конфликте с понтификом. По данным издания, одним из поводов стало обращение папы к дипкорпусу в Ватикане в ходе "Речи о положении в мире" 9 января. В ней понтифик выразил озабоченность "дипломатией, основанной на силе".

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#Украина #Ватикан #религия #дипломатия #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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