Как сообщает Euronews, Париж стремится к тому, чтобы большая часть выделяемых Киеву средств в конечном итоге направлялась на развитие европейского, в том числе французского, оборонного производства. Украина ранее запросила два исключения: для китайских комплектующих для дронов и американских ракет-перехватчиков Patriot, поскольку европейская промышленность пока не способна обеспечить необходимые объёмы и сроки поставок. Еврокомиссия уже одобрила оба украинских запроса, признав, что Европа пока не располагает достаточными производственными мощностями в ряде ключевых сфер.

Сам кредит, утверждённый странами ЕС в апреле, разделён на €30 млрд экономической и €60 млрд военной помощи. Первый транш в €3,9 млрд был направлен на беспилотники, а ранее на этой неделе ещё €6,1 млрд выделили на закупки вооружений. Согласно правилу, доля оборудования из-за пределов ЕС и Европейской экономической зоны не может превышать 35% от общей стоимости оборонной продукции. Исключения разрешены, если европейского аналога нет либо он не соответствует срочным потребностям Украины, не способен обеспечить необходимые объёмы, слишком дорог или поставляется слишком долго.

Однако Париж настаивает, чтобы эти исключения были временными. Франция располагает одной из крупнейших оборонных отраслей Европы и, в частности, продвигает франко-итальянский комплекс ПВО SAMP/T как наиболее близкую европейскую альтернативу американскому Patriot.

В то же время группа из девяти стран — Швеция, Нидерланды, Германия, Дания, Эстония, Польша, Латвия, Финляндия и Литва — направила письмо главе внешнеполитической службы ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по обороне Андрюсу Кубилюсу, призвав предоставить Украине максимальную свободу в срочных закупках, пишет The Moscow Times.