В начале полномасштабного вторжения Польша и Украина начали создавать прочный союз, но потом что-то пошло не так.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину у Киева и Варшавы был шанс достичь беспрецедентного в совместной истории союза. Тогда Польша активно поддерживала Украину на международной арене, а Киев хвалил Варшаву за щедрость.

Об этом пишет польский политический журналист Матеуш Мадзини в колонке для The Guardian. Автор вспомнил, как в начале большой войны поляки бросились на помощь миллионам украинцев, искавших убежища. Тогда даже правящая популистская партия "Право и справедливость" была вынуждена последовать этому примеру.

Однако это длилось недолго, констатировал Мадзини, ссылаясь на результаты опроса CBOS, который показал, что 52% поляков в настоящее время против приема украинских беженцев. И число людей, "уставших" от поддержки Украины в Польше, растет.

По мнению автора, конфликт между странами обострился, когда президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из воинских частей в честь УПА. А президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла. Обе страны вернули награды и заморозили отношения.

Автор отметил, что это сыграло на руку российской пропаганде, которая активно работает в польских социальных сетях. Она не только усиливает дезинформацию, но и подпитывает напряженность, которая все чаще перерастает в насилие. По мнению Мадзини, личные разногласия президентов, исторические параллели или российское влияние – это лишь часть причин, по которым Польша и Украина теряют сотрудничество.

"Польша не смогла до конца осознать, что украинцы были не просто беспомощными жертвами Владимира Путина, а настоящими людьми со своей волей. Многие украинские беженцы, как только у них появилась возможность, уезжали из гостиных своих хозяев-поляков и снимали или покупали собственные квартиры. Они основали процветающий бизнес и создали крепкую общину, зачастую вступая в прямую конкуренцию с местным населением. Они отказались вести себя как благодарные или пассивные получатели польской благотворительности", – отметил Мадзини.

Он добавляет, что это положительное для Польши развитие событий. Однако для страны, которая долгое время была полностью этнически однородной, такая перемена является сложной.

"Украина превратилась из пассивного получателя западной помощи в мирового экспортера новых военных технологий и ноу-хау. Привыкшие к прямым переговорам с лидерами США и Западной Европы, украинцам не нужен "адвокат", особенно не в Варшаве... Таким образом, вместо сотрудничества возникает презрение, а вместо надежды – ненависть", – добавил Мадзини.

Все это, по его мнению, создает напряженность между двумя правительствами, которые к этому не были готовы. Это позволило российской пропаганде заполнить вакуум, усиливая напряжение между Украиной и Польшей.

Автор написал, что Украина в ближайшие годы еще сильнее сблизится с Европой. Это создаст конкуренцию в экономическом секторе не только для Польши, но и для Франции и Германии. На этом фоне украинские лидеры приедут в Брюссель, Париж или Берлин и не будут просить оружия и денег. Вместо этого они будут требовать равного голоса, поскольку защита континента от российской угрозы обеспечила им место за столом переговоров.

"Ничего из этого не должно удивлять: украинцы – это больше, чем просто жертвы, а Украина – больше, чем страна, находящаяся в состоянии войны. Неспособность Польши учесть это уже имела драматические последствия. Остальная Европа ещё имеет время подготовиться к этой очевидной реальности", – отмечает Мадзини.