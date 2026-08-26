Военно-морской флот РФ с июня больше не присутствует в Средиземном море, что является первым случаем за 10 лет. Такая оценка была дана представителями НАТО в интервью британскому изданию UK Defence Journal.

"Россия не имела военно-морского присутствия в Средиземном море с июня. Это впервые за десять лет. Соотношение кораблей НАТО к российским судам составляет три к одному, и не все из них выполняют задачи НАТО. Что касается подводных лодок, это соотношение, вероятно, будет выше", – сообщил чиновник НАТО.

По его словам, эта цифра является средней и оценочной, а ситуация в любом конкретном районе отличается. Чиновник подчеркнул, что отсутствие кораблей в Средиземном море было вызвано перенаправлением российского флота на другие задачи, главной из которых является сопровождение судов "теневого флота", перевозящих нефть, подпадающую под санкции.

По оценкам НАТО, было зафиксировано 13 случаев перехвата танкеров "теневого флота", что вынудило Россию перераспределить корабли для мониторинга этой торговли, а не развертывать их дальше.

"Хотя мы не будем комментировать конкретные наблюдения за российскими кораблями и их передвижениями, я хотел бы отметить, что мы наблюдаем тенденцию сопровождения торговых судов кораблями российского флота через Балтийское море и другие районы евроатлантического региона. Эта деятельность по сопровождению отнимает у российского флота ценные дни в море и создает нагрузку на его способность выделять военно-морские силы для других миссий", – прокомментировал лейтенант-командующий Тим Питрак, пресс-секретарь и директор по связям с общественностью в MARCOM, цитирует агентство УНИАН.