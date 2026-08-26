Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подсчитали соотношение числа военных кораблей России и НАТО 1 764

В мире
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Корабль НАТО

Военно-морской флот РФ с июня больше не присутствует в Средиземном море, что является первым случаем за 10 лет. Такая оценка была дана представителями НАТО в интервью британскому изданию UK Defence Journal.

"Россия не имела военно-морского присутствия в Средиземном море с июня. Это впервые за десять лет. Соотношение кораблей НАТО к российским судам составляет три к одному, и не все из них выполняют задачи НАТО. Что касается подводных лодок, это соотношение, вероятно, будет выше", – сообщил чиновник НАТО.

По его словам, эта цифра является средней и оценочной, а ситуация в любом конкретном районе отличается. Чиновник подчеркнул, что отсутствие кораблей в Средиземном море было вызвано перенаправлением российского флота на другие задачи, главной из которых является сопровождение судов "теневого флота", перевозящих нефть, подпадающую под санкции.

По оценкам НАТО, было зафиксировано 13 случаев перехвата танкеров "теневого флота", что вынудило Россию перераспределить корабли для мониторинга этой торговли, а не развертывать их дальше.

"Хотя мы не будем комментировать конкретные наблюдения за российскими кораблями и их передвижениями, я хотел бы отметить, что мы наблюдаем тенденцию сопровождения торговых судов кораблями российского флота через Балтийское море и другие районы евроатлантического региона. Эта деятельность по сопровождению отнимает у российского флота ценные дни в море и создает нагрузку на его способность выделять военно-морские силы для других миссий", – прокомментировал лейтенант-командующий Тим Питрак, пресс-секретарь и директор по связям с общественностью в MARCOM, цитирует агентство УНИАН.

×
#НАТО #санкции #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новая технология
Изображение к статье: Иранские государственные СМИ распространили видео, посвященное 20-летнему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону.
Изображение к статье: Парки развлечений
Изображение к статье: Cамолет Ан-124 в аэропорту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: банк кредит
Бизнес
1
Изображение к статье: Обработка теплицы от грибка и инфекций осенью
Дом и сад
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Лето в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.
В мире
1
Изображение к статье: банк кредит
Бизнес
1
Изображение к статье: Обработка теплицы от грибка и инфекций осенью
Дом и сад
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео