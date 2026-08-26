В Италии зарегистрирован первый случай ассистированного суицида, полностью проведённого в рамках региональной системы здравоохранения. На фоне отсутствия общенационального закона об эвтаназии всё больше регионов принимают свои нормы. Тем временем в Европе споры об эвтаназии не утихают.

Во вторник в Италии совершен первый медицински ассистируемый суицид полностью организованный региональной системой здравоохранения. Речь идет о Доменико Цуккарелле, 59 лет, уроженце Джуссано в Ломбардии. Мужчина страдал прогрессирующей формой рассеянного склероза и подал просьбу о медицински ассистируемом суициде в Территориальное социально-санитарное предприятие (Asst) Западного Миланезе 8 ноября 2025 года.

Спустя более девяти месяцев и при участии Ассоциации Лука Коскьони весь процесс принятия решений и их реализации проходил в региональной службе здравоохранения Ломбардии, что создало прецедент: до сих пор территориальные государственные службы ограничивались лишь проверкой соответствия требованиям, которую проводил комитет по этике.

Эвтаназия в Италии по-прежнему незаконна, если речь идет об ее "активной" форме, то есть о прямом введении препарата, который прекращает жизнь человека. Однако после постановления Конституционного суда № 242/2019 допускается медицински ассистируемый суицид, который представляет собой косвенную помощь врача при соблюдении ряда условий и в строго определенных случаях.

Согласно этому постановлению, и медицински ассистируемый суицид, и отказ от лечения считаются неотъемлемыми правами, но до сих пор не существует государственного закона, который бы их обеспечивал.

По этой причине многие регионы начали разрабатывать собственные нормы: последней стала Эмилия-Романья, принявшая закон в июле прошлого года. Тем временем в Европе государства идут разными путями - от законов о декриминализации до признания активной эвтаназии или только ее пассивной формы, а также законопроектов, которые еще находятся в процессе рассмотрения.

Случай в Ломбардии и другие итальянские регионы

История Доменико Цуккарелле стала еще одним шагом в разработке ориентиров, которые власти Ломбардии формируют от случая к случаю в отсутствие общей нормативной базы.

"Сегодня в Ломбардии, таким образом, существует конкретно обозначенный маршрут: от подачи запроса на проверку до защиты от задержек, вплоть до принятия на себя процедур, сопровождения и выбора места региональной службой здравоохранения. Это уже не просто декларация принципа, а путь, полностью пройденный в рамках государственной системы, который с сегодняшнего дня станет более понятным для тех, кто этим путем последует", - говорится в заявлении Ассоциации Лука Коскьони, которая занималась этим делом.

Юридическая команда, защищавшая Цуккарелле и возглавляемая адвокатом и национальным секретарем Ассоциации Филоменой Галло, направила многочисленные обращения и претензии из-за затягивания анализа дела, которое, согласно региональным рекомендациям, не должно было занимать более четырех месяцев, тогда как ожидание растянулось на девять.

В конце мая экстренная жалоба требовала не только завершить процедуру, но и, в случае соблюдения критериев, установленных Конституционным судом, организовать этап ее практической реализации.

18 мая междисциплинарная медицинская комиссия признала запрос обоснованным и определила порядок действий, включая препараты, дозы и механизм ее введения. Далее процедура была доведена до конца все теми же территориальными службами - они подобрали добровольный медицинский персонал и место проведения.

Как отмечает Ассоциация, это уже третий случай доступа к такой процедуре в Ломбардии, ставший возможным благодаря постановлению Конституционного суда. Три региона, напротив, решили иметь собственный закон, основанный на инициативе Liberi Subito.

Первой в начале 2025 года была Тоскана, утвердившая нормы, которые описывают последовательность шагов и сроки рассмотрения запросов на медицински ассистируемый суицид, включая создание междисциплинарной комиссии для оценки каждого обращения; второй стала Сардиния, где в законе оговорено, что другие компетентные структуры здравоохранения должны предоставлять необходимые инструменты и доступ к препарату.

Эмилия-Романья 23 июля приняла аналогичный закон, став третьим регионом страны, где действует специальная норма о конце жизни.

Разные подходы в Европе

Первыми в мире закон об эвтаназии приняли Нидерланды, в 2002 году легализовав как активную эвтаназию, так и медицински ассистируемый суицид. В 2005 году они также утвердили так называемый "Гронингенский протокол", который позволяет детскую эвтаназию и устанавливает ее правила и критерии.

В 2002 году эвтаназию декриминализировала и Бельгия, а в 2016 году распространила ее и на несовершеннолетних. Люксембург легализовал эвтаназию в 2009 году, а Испания стала четвертой страной, декриминализировавшей активную эвтаназию, в 2021 году, хотя ассистируемый суицид там разрешен с 1995 года.

В Испании, однако, дискуссия вспыхнула с новой силой после смерти Ноэлии Кастильо - 25-летней девушки, которая добилась права на эвтаназию после длительного судебного спора с отцом в марте этого года.

Австрия с 2022 года легализовала добровольный ассистируемый суицид, тогда как в Швейцарии разрешены и эта практика, и пассивная эвтаназия, то есть прекращение лечения. Законодательство допускает самовведение препарата и для иностранных граждан, как это произошло в сложном деле итальянца Фабьяно Антониани, известного как диджей Фабо, в 2017 году.

В других странах дебаты продолжаются, и выдвигаются различные инициативы: в Португалии и Словении соответствующие предложения были отклонены, тогда как во Франции в среду в Официальном журнале был опубликован закон о помощи в умирании, одобренный парламентом в середине июля.