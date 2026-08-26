После наводнения в округе Расува на севере Непала пропавшими без вести числятся 384 туриста и путешественника. Среди них 291 иностранец и 93 гражданина Непала. Такие предварительные данные опубликовал Совет по туризму Непала.

Власти подчеркивают, что список сформирован на основе информации от туристических компаний и пока проверяется. Поэтому он не может считаться подтверждением гибели или исчезновения людей: многие туристы могут оставаться без связи из-за разрушения инфраструктуры.

Среди иностранцев числятся как минимум 105 граждан Индии, 17 граждан Малайзии, 12 граждан Великобритании, четыре гражданина ЮАР и три гражданина США. Также в списках есть граждане Австралии и Нидерландов, а гражданство многих пропавших пока устанавливается. Кроме того, сообщается о 37 нерезидентах Индии.

По данным непальских правоохранительных органов, в результате наводнения погибли 16 человек. Власти не исключают, что число жертв может значительно увеличиться.

Наводнение произошло утром 26 августа на реке Бхоте-Коши. Поток воды пришел со стороны Тибета и особенно сильно затронул районы Тимуре, Расувагадхи и Сьябрубеси. В результате были разрушены жилые дома, рынки, дороги, мосты, полицейские посты и объекты гидроэнергетики. В некоторых районах также нарушены связь и электроснабжение.

Среди пропавших числятся сотрудники непальских сил безопасности, которые служили в приграничном районе.

К поисково-спасательной операции привлечены подразделения армии, полиции и авиации. Непал также обратился за помощью к Индии и Китаю.

Точная причина резкого подъема воды пока не установлена. Первоначально предполагалось, что наводнение могло быть вызвано прорывом ледникового озера или оползнем на тибетской стороне. Однако специалисты Международного центра комплексного развития горных районов считают наиболее вероятным другой сценарий: ледово-каменная лавина перегородила приток Бхоте-Коши, после чего образовавшаяся естественная плотина прорвалась.

Совет по туризму Непала призвал родственников пропавших не делать преждевременных выводов, поскольку восстановление связи и проверка списков могут изменить предварительные данные.