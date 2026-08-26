Обычная проверка фургона, прибывшего в Италию на пароме из Греции, обернулась расследованием возможной незаконной перевозки вооружений. В машине обнаружили три противотанковые ракеты Akeron, причем маркировка на контейнерах вызвала у военных серьезные вопросы.

Фургон с французскими номерами остановили сотрудники Финансовой гвардии в порту Бари после прибытия парома Superfast II из греческих Патр. За рулем находился 46-летний гражданин Франции.

При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили пять специальных контейнеров, предназначенных для транспортировки противотанкового вооружения.

Один из них оказался пустым, еще в одном находился неактивный учебный боеприпас. Однако содержимое трех оставшихся контейнеров привлекло особое внимание.

После технической экспертизы итальянские военные пришли к выводу, что в них находятся три ракеты Akeron, которые на нынешнем этапе расследования квалифицируются как военное оружие.

Синяя маркировка оказалась клейкой лентой

Отдельные вопросы вызвало внешнее оформление пусковых тубусов.

На них находились синие полосы. Такая маркировка по стандартам НАТО используется для обозначения учебных боеприпасов, не содержащих взрывчатого вещества.

Однако выяснилось, что синий цвет не являлся заводской маркировкой. По данным следствия, на тубусы была наклеена обычная снимаемая синяя лента.

Под ней обнаружили желто-черную маркировку, соответствующую боеприпасам фугасно-бронебойного действия.

Водитель говорит о законной перевозке

Задержанный отрицает причастность к контрабанде.

По его версии, речь шла о коммерческой перевозке, выполнявшейся для французской оборонной компании MBDA France. Ракеты якобы следовало доставить греческой компании Altus LSA для проведения ремонтных работ.

Защита представила транспортные документы, а также разрешение Министерства обороны Франции, выданное MBDA France в 2025 году для операций с военными материалами.

Однако итальянский суд пока не счел этих документов достаточным основанием для освобождения водителя.

Суд обнаружил несоответствия

В представленных бумагах, как следует из материалов дела, обнаружились расхождения в датах и разные печати. Кроме того, суду не были представлены разрешения, которые, по его оценке, необходимы в соответствии с итальянским законодательством для перемещения вооружений через территорию страны.

Вопросы возникли и к компании-перевозчику.

Француз рассказал, что работает субподрядчиком фирмы, занимающейся в том числе транспортировкой военных грузов. Однако компания, оформленная на его супругу и в которой работает мужчина, по результатам первоначальной проверки не значится специализированным перевозчиком подобных грузов.

В результате 46-летнего гражданина Франции оставили под стражей.

Теперь итальянской прокуратуре предстоит установить происхождение ракет, их конечное назначение и выяснить, была ли перевозка через Италию законной.

Версия о легальной транспортировке военного груза пока не исключена и частично подкрепляется представленными документами. Однако обнаруженных несоответствий оказалось достаточно, чтобы расследование продолжилось, а водитель остался под стражей.