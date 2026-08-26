В самом центре Тбилиси исчезает одно из самых необычных сооружений грузинской столицы. В парке Рике начали разбирать Музыкальный театр и выставочный зал — футуристический комплекс, который горожане прозвали «трубами» и «кувшинами Рике».

Здание появилось во времена президентства Михаила Саакашвили и должно было стать одной из визитных карточек обновленного Тбилиси. Однако масштабный проект так и не начал полноценную работу: почти полтора десятилетия комплекс оставался закрытым. Теперь его демонтируют, передает BBC.

Территория вокруг здания огорожена, здесь работает тяжелая техника. Рабочие постепенно снимают облицовку, и сооружение, еще недавно хорошо заметное с расположенного рядом Моста мира, буквально на глазах исчезает из городского пейзажа.

Символ больших перемен

«Кувшины Рике» были построены по проекту знаменитых итальянских архитекторов Массимилиано и Дорианы Фуксас. Внутри планировалось разместить концертный и выставочный залы.

Проект стал частью масштабной перестройки грузинской столицы, которую проводили при Саакашвили. В Тбилиси тогда появилось немало подчеркнуто современных зданий из стекла и металла, резко контрастировавших с исторической архитектурой города.

Одним из наиболее известных объектов той эпохи стал Мост мира. Он, как и другие архитектурные проекты периода Саакашвили, после смены власти неоднократно становился предметом критики и споров.

Некоторым сооружениям удалось пережить политические перемены практически без последствий. Другие получили новое назначение. Например, построенная при Саакашвили президентская резиденция впоследствии была перепрофилирована.

С «кувшинами» произошло иначе.

Построили, но так и не открыли

Комплекс задумывался как важная культурная площадка страны, однако выполнить эту функцию ему не удалось.

На протяжении почти 15 лет дорогостоящее сооружение фактически оставалось невостребованным. При этом благодаря необычной архитектуре оно превратилось в заметную часть панорамы Тбилиси и хорошо узнаваемый объект среди туристов.

В результате здание стало восприниматься двояко. Для сторонников архитектуры времен Саакашвили оно было символом попытки сделать Тбилиси современным и подчеркнуть европейские амбиции Грузии. Для критиков — примером дорогостоящих и спорных проектов бывшей власти.

Теперь многолетний спор о будущем комплекса фактически решен строительной техникой.

Авторы проекта узнали о сносе без обсуждения

Решение демонтировать здание вызвало резкую реакцию архитектурного бюро Studio Fuksas, разработавшего проект.

Архитекторы заявили, что за более чем 60 лет профессиональной деятельности впервые столкнулись с ситуацией, когда одно из созданных ими зданий сносят, даже не пригласив авторов обсудить возможные варианты его сохранения.

По словам представителей бюро, они неоднократно выражали готовность к сотрудничеству, однако ни государственные структуры, ни другие заинтересованные стороны не начали с ними диалог.

Архитектура или политика?

Снос «кувшинов Рике» вновь оживил дискуссию о том, как Тбилиси должен обращаться с архитектурным наследием недавнего прошлого.

Речь идет не просто о здании, которое долгие годы не использовалось. Комплекс появился в период радикальных преобразований страны и оказался тесно связан с политической эпохой Михаила Саакашвили.

Именно поэтому его судьба для многих стала частью более широкого спора: нужно ли сохранять спорные сооружения прежней власти как часть истории города или Тбилиси вправе избавляться от проектов, которые так и не нашли практического применения.

Так здание, которое должно было стать символом нового Тбилиси, само превратилось в символ противоречивого прошлого. Его не успели полноценно использовать по назначению, зато спустя почти 15 лет оно вновь оказалось в центре внимания — уже благодаря своему исчезновению.