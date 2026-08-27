Масштабы разрушительного стихийного бедствия в Непале и Тибете по-прежнему до конца не ясны. Число подтвержденных погибших в Непале достигло 162 человек, еще трое погибли на китайской стороне. Сотни людей числятся пропавшими без вести, среди них — более 500 туристов.

Спасательная операция продолжалась всю ночь. Непальская армия направила в пострадавшие районы значительные силы и задействовала вертолеты для поиска выживших и доставки гуманитарной помощи, передает NOS.

К спасательным работам подключился и Китай. Военные используют беспилотники для оценки масштабов разрушений, а в пострадавшем районе Гьиронг в Тибете расчищают дороги, чтобы обеспечить доступ спасателей и гуманитарных грузов.

Индия направляет в Непал медикаменты и предметы первой необходимости. Сотрудники Красного Креста также добираются до пострадавших районов на вертолетах, доставляя медицинскую помощь и гуманитарные грузы.

Вода сметала здания и дороги

В интернете появляется все больше видеозаписей, демонстрирующих масштабы катастрофы. Огромные массы воды, грязи и камней с разрушительной силой прошли через горные районы, сметая здания и инфраструктуру.

Особенно сильно пострадал оживленный пограничный переход возле Расувагадхи — стихия поглотила его буквально за считаные секунды. Спутниковые снимки показывают, что река Бхоте-Коси вышла далеко за пределы своего обычного русла.

Точное число пропавших без вести пока установить не удалось. По данным правительства Непала, среди исчезнувших — как минимум 44 военнослужащих сил безопасности и 41 сотрудник полиции.

Пропали 579 туристов

Число туристов, местонахождение которых остается неизвестным, достигло 579. По информации полиции, 466 из них — иностранцы из 28 стран.

Пострадавший регион популярен среди альпинистов и паломников, сюда также приезжает множество организованных туристических групп.

На территории контролируемого Китаем Тибета пропавшими без вести считаются 265 человек, сообщает китайское государственное телевидение. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился организовать масштабную поисковую операцию.

Что стало причиной катастрофы

Специалисты Непала, Китая и других стран пытаются установить причину разрушительного потока.

Первоначально предполагалось, что в регионе произошло землетрясение, спровоцировавшее оползень. Однако позднее специалисты Геологической службы США (USGS) пришли к выводу, что зарегистрированные сейсмические колебания, скорее всего, были вызваны самим оползнем, а не землетрясением.

Теперь ученым предстоит выяснить, что запустило движение огромной массы горной породы.

По словам экспертов, опрошенных The New York Times, одной из возможных причин могла стать ледовая лавина высоко в Гималаях. Часть ледника могла растаять, отколоться и вызвать последующую цепь событий.

Не исключается и влияние сильных осадков. В момент катастрофы в низинах дождя не было, однако в регионе продолжается сезон дождей, а высоко в горах сохранялась плотная облачность.

Облачность одновременно затрудняет анализ спутниковых снимков и не позволяет ученым точно определить место возникновения оползня. Специалисты предупреждают, что выяснение точной причины катастрофы может занять несколько недель.

Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому число погибших и пропавших без вести еще может измениться. Главной задачей сейчас остается поиск людей в труднодоступных районах и восстановление дорог, необходимых для доставки помощи пострадавшим.