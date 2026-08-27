Доля каждой страны ЕС в совокупном ВВП блока меняется со временем. Euronews Business анализирует, как эти доли изменялись за последние 20 лет.

Экономика ЕС в значительной степени опирается на несколько стран, прежде всего на так называемую «большую четвёрку». По состоянию на 2025 год на Германию, Францию, Италию и Испанию вместе приходится 61 % ВВП Евросоюза.

Однако доли стран в экономике ЕС со временем меняются. Совокупная доля «большой четвёрки» в последние десятилетия снижается: с 67,9 % в 2005 году до 65,3 % в 2015-м и 61 % в 2025-м, по данным Eurostat.

Какие страны обеспечивают самые большие и самые маленькие доли ВВП? И как эти доли изменялись в разных странах ЕС со временем?

Почти четверть ВВП ЕС приходится на Германию

Германия — крупнейшая экономика Евросоюза с большим отрывом. В 2025 году на неё приходилось 24,1 % ВВП ЕС. Совокупный ВВП ЕС в 2025 году составлял 18,8 трлн евро, из которых Германия обеспечила около 4,5 трлн евро.

Франция — вторая по величине экономика союза с долей 15,9 %, за ней следует Италия с 12 %.

Четвёртая экономика ЕС, Испания, имеет однозначную долю — 9 %. В сумме «большая четвёрка» даёт 61 % ВВП Евросоюза.

Пятёрку крупнейших экономик замыкает Нидерланды с долей 6,2 %.

На все остальные страны ЕС приходится менее 5 % каждая, если измерять их вклад в экономику по ВВП.

Польша вплотную приблизилась к этому уровню — 4,9 %. Далее доля снижается до 3,4 % у Бельгии, седьмой по величине экономики ЕС.

Швеция и Ирландия имеют по 3,2 %, тогда как ВВП в Австрии (2,7 %), Дании (2,2 %) и Румынии (2 %) составляет не менее 2 %.

15 стран производят всего 11,2 % ВВП ЕС

В пятнадцати странах Евросоюза доли ВВП ниже 2 %, и вместе они обеспечивают лишь 11,2 % экономики ЕС.

Чехия (1,8 %), Португалия (1,6 %), Финляндия (1,5 %), Греция (1,3 %) и Венгрия (1,2 %) всё ещё находятся выше отметки 1 %.

Самые низкие доли ВВП зафиксированы на Мальте (0,1 %), на Кипре (0,2 %), в Латвии (0,2 %) и Эстонии (0,2 %).

Изменения за 20 лет: больше всего потеряли Италия и Франция

Если сравнить доли ВВП за последние 20 лет, в некоторых странах произошли заметные изменения — как в сторону роста, так и в сторону падения.

Италия и Франция — страны с крупнейшим снижением доли в период с 2005 по 2025 год. Доля Италии уменьшилась с 15,6 % ВВП ЕС в 2005 году до 12 % в 2025-м, то есть на 3,6 процентного пункта (п.п.).

Во Франции падение было чуть менее резким: с 18,4 % до 15,9 %, то есть минус 2,5 п.п.

За ними следуют Испания и Греция, в обеих странах зафиксировано снижение на 0,7 п.п. Однако для Греции, чья экономика гораздо меньше, это изменение оказалось более заметным: её доля упала с 2 % до 1,3 %.

В Германии за последние 20 лет доля сократилась лишь незначительно — на 0,1 п.п.

Польша — главный бенефициар

Польша продемонстрировала наибольший рост доли ВВП в общем объёме экономики ЕС: её показатель увеличился с 2,6 % в 2005 году до 4,9 % в 2025-м, то есть на 2,3 п.п. С учётом размеров польской экономики это весьма значимое изменение.

Ирландия и Румыния также прибавили более 1 п.п. — соответственно 1,4 и 1,2 п.п.

Хотя их доли в экономике ЕС остаются небольшими, Чехия увеличила свою долю с 1,2 % до 1,8 %, а Болгария — с 0,3 % до 0,6 %.

Изменения за 10 лет: доля Германии снизилась на 1 п.п.

Заметные перемены произошли и за последнее десятилетие, с 2015 по 2025 год. Доля Франции сократилась на 2 п.п., Италии — на 1,5 п.п. Доля Германии в экономике ЕС также уменьшилась на 1 п.п. — с 25,1 % до 24,1 %.

Польша и за этот 10-летний период показала наибольший рост — на 1,4 п.п. Это свидетельствует о постепенном укреплении польской экономики и увеличении её доли в совокупном ВВП Евросоюза.