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Эксперты оценили ежегодные потери от чаек, ворующих еду 1 86

В мире
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасные чайки

Чайки обходятся жителям в круглую сумму: Ежегодный ущерб от краж чайками еды у жителей Великобритании оценивается в 171 млн фунтов стерлингов (около 232,5 млн долларов), пишет Independent со ссылкой на исследования.

Согласно опросу Compare the Market, 71% населения королевства уже сталкивались с попытками чаек отобрать у них еду, часть из них завершалась для птиц успешно.

Чаще всего добычей чаек становятся порции рыбы с картофелем (72%), на втором и третьем местах - сэндвичи (21%) и мороженое (20%). Компания Compare the Market вместе с кафе Peter's Fish Factory в Маргите ввела «Гарантию от чаек», по которой пострадавшие посетители могут бесплатно заменить украденное блюдо.

Из-за чаек в Британии 76% граждан отказались от питания на улице, а треть из них рассказали, что им пришлось выбросить или отдать еду птицам. При этом 43% опрошенных прячут еду, чтобы спасти ее от чаек, а 31% стараются съесть ее как можно быстрее. Примерно 69% пострадавших сообщили, что сталкивались с подобными инцидентами более одного раза. Более 80% опрошенных сообщили, что лично видели, как птицы нападали на других людей.

Сообщается, что чайки также крадут напитки и детские игрушки.

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#Великобритания #экология #безопасность #птицы #рестораны #питание #кража #опрос
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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