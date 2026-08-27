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Глава ЦРУ ездил в Москву из-за стран Балтии - Politico 9 4320

В мире
Дата публикации: 27.08.2026
LETA
Изображение к статье: Флаги стран Балтии

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф во время визита в Москву предупредил российских чиновников о недопустимости эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом Politico сообщили два информированных источника.

По словам одного из собеседников издания, главной целью визита Рэтклиффа было предостеречь Москву от эскалационных действий в отношении стран Балтии.

Второй источник добавил, что глава ЦРУ также пытался убедить российскую сторону сократить военную и экономическую поддержку Ирана.

Ранее The Wall Street Journal также сообщила, что Рэтклифф предупредил Россию не нападать на страны НАТО. Дополнительных подробностей газета не привела.

Как сообщалось, во вторник утром директор ЦРУ неожиданно прибыл в Москву из Риги на американском военном самолете, а вечером отправился обратно.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку, что поездка Рэтклиффа в Москву носила «рутинный» характер и в ходе нее обсуждалась начатая Россией война против Украины.

«Мы хотели бы, чтобы война против Украины закончилась», — добавил Трамп.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что целью визита Рэтклиффа были «контакты между спецслужбами» и что встречи с Путиным не было.

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#НАТО #Иран #США #Украина #разведка #дипломатия #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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