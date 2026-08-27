Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич призвали страны ускорить разработку международных правил для автономных систем вооружения. Речь идет о технологиях, способных после активации самостоятельно выбирать цель и применять силу без дополнительного решения человека.

По мнению представителей ООН и МККК, развитие искусственного интеллекта, робототехники и военных технологий приближает мир к принципиально новой ситуации — машина может получить возможность самостоятельно решать, атаковать человека или нет, передает Entrevue. Они называют это «моральной красной линией».

Технологии развиваются быстрее законов

Подобное предупреждение ООН и Международный комитет Красного Креста уже делали в 2023 году. Однако с тех пор обязательных международных норм, регулирующих применение автономного оружия, принято не было.

Тем временем технологии значительно продвинулись вперед. Государства активно инвестируют в искусственный интеллект и автоматизацию вооружений, тогда как международное право, по мнению авторов инициативы, не успевает за этими изменениями.

Особую тревогу вызывает потенциальная угроза гражданскому населению и критически важной инфраструктуре.

Запретить хотят не все автономные системы

ООН и МККК не предлагают полностью отказаться от автоматизации в военной сфере. Их цель — добиться юридически обязательного международного соглашения, которое установит четкие запреты и ограничения.

Прежде всего предлагается запретить автономные системы, предназначенные для непосредственного поражения людей без достаточного человеческого контроля. Для других видов такого оружия должны действовать строгие ограничения, обеспечивающие соблюдение международного гуманитарного права.

Решение о жизни и смерти нельзя отдавать алгоритму

Переговоры об автономных вооружениях уже несколько лет ведутся в Женеве, однако продвигаются медленно. Одним из ключевых событий может стать запланированная на ноябрь 2026 года конференция по рассмотрению действия Конвенции о конкретных видах обычного оружия.

В ООН и МККК предупреждают: если дождаться массового распространения автономных боевых систем, установить эффективный международный контроль над ними будет гораздо сложнее.

Главный вопрос при этом выходит далеко за рамки технологий. Речь идет о том, допустимо ли вообще передавать алгоритму решение, от которого напрямую зависит человеческая жизнь, и кто будет нести ответственность, если такое решение приведет к гибели людей.