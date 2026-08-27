Клиника Тартуского университета в течение шести месяцев параллельно со стандартной работой радиологов тестировала BMVision Kidney — первый в мире инструмент для выявления рака почки на основе искусственного интеллекта, имеющий разрешение на клиническое использование.

В ходе тестирования ИИ выявил в почках четыре очага с признаками злокачественности, которые ранее не были замечены радиологами.

Better Medicine — эстонская компания в сфере медицинских технологий, которая разрабатывает инструменты для выявления и диагностики рака. В ее портфолио входит BMVision Kidney — инструмент на базе ИИ, который является первым и пока единственным в мире помощником для радиологов в выявлении рака почки, имеющим разрешение на клиническое использование.

Клиника Тартуского университета использовала технологию BMVision Kidney в течение шести месяцев параллельно со стандартным рабочим процессом радиологов.

За полгода было проанализировано 4276 исследований компьютерной томографии брюшной полости. По предварительным результатам, искусственный интеллект в 171 случае обнаружил образования с возможными признаками злокачественности. В четырех из этих случаев ИИ обратил внимание на очаги в почках, которые не были выявлены при первичной оценке исследования и не были описаны в заключении радиолога.

По словам руководителя клиники радиологии Клиники Тартуского университета, профессора Пильви Ильвес, рак почки часто обнаруживают случайно при обследованиях, проводимых по другим причинам. «Когда пациент попадает в больницу, например, с травмой, радиолог оценивает результаты компьютерной томографии в целом, а не только конкретное повреждение. В такой экстренной ситуации дополнительную уверенность дает осознание того, что наряду с радиологом работает вспомогательный инструмент на базе ИИ, который анализирует снимок как дополнительная пара глаз и обращает внимание на возможные опухолевые образования», — сказала Ильвес.

В опубликованном в этом году отчете Института развития здоровья о раковых заболеваниях отмечается, что число впервые выявленных случаев рака уже долгое время растет, достигнув в 2023 году 9835.

В отчете также обращается внимание на то, что рак часто диагностируется лишь тогда, когда он уже распространился за пределы первичного очага. Статистика за 2023 год показывает, что в 31% случаев на момент диагностирования опухоль уже достигла стадии отдаленных метастазов, когда лечение затруднено, а прогнозируемая продолжительность жизни коротка.

«Если стоимость лечения рака почки, обнаруженного на ранней стадии, составляет примерно 7300 евро, то на поздней — уже до 109 000 евро. И, конечно же, нельзя забывать о бесценном значении этого для пациента и его близких», — сказал Салумаа. Он добавил, что Better Medicine стремится продолжать разработку инструментов для выявления и диагностики рака, чтобы в итоге прийти к решению, способному в будущем анализировать всю брюшную полость целиком.