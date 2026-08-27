Масштабная утечка данных затронула клиентов трех британских аэропортов — Манчестера, Станстеда и Ист-Мидлендса. В руки злоумышленников могла попасть информация почти о девяти миллионах человек.

Три крупных аэропорта Великобритании подверглись кибератаке, в результате которой были похищены данные почти девяти миллионов клиентов, сообщает Sky News.

Инцидент затронул аэропорты Манчестера, Станстеда и Ист-Мидлендса.

По имеющейся информации, злоумышленники получили доступ к данным пассажиров и других клиентов, которые бронировали парковочные места, пользовались услугами аэропортовых залов ожидания или подключались к Wi-Fi.

Среди похищенной информации оказались адреса электронной почты, номера телефонов, регистрационные номера автомобилей и почтовые индексы.

О попадании в руки злоумышленников банковских реквизитов или паролей в опубликованной информации не сообщается.

Масштаб утечки делает инцидент особенно серьезным: речь идет о данных почти девяти миллионов клиентов. Похищенная контактная информация потенциально может использоваться для мошеннических рассылок и попыток выдать себя за представителей аэропортов или других компаний.