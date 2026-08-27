Из-за наводнения, случившегося в районе Непала Расува, погибли как минимум 157 человек, около 400 человек считаются пропавшими без вести, среди них много иностранцев. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Наводнение в высокогорном районе Непала Расува, на границе с Китаем, унесло жизни по меньшей мере 157 человек. Таковы данные местной полиции, обнародованные в среду, 26 августа. Ранее сообщалось, что 384 человека, в том числе 290 иностранцев, считаются пропавшими без вести.

По данным национальной туристической организации Непала Nepal Tourism, которые приводит агентство dpa, среди разыскиваемых спасателями - приезжие из Германии, Испании, Нидерландов, США, Австралии, Великобритании и других стран. По этим данным, большинство пропавших во время наводнения туристов - граждане Индии.

В свою очередь министерство туризма Непала сообщило о 341 иностранном гражданине, пропавшем без вести в результате наводнения.

Окончательные данные о погибших и пострадавших из-за катастрофы, а также о масштабе ущерба будут известны позже.

Причины наводнения в Непале

Причины наводнения остаются неясными. Не исключено, что к катастрофе мог привести так называемый прорыв ледникового озера, отмечает dpa.

Наводнение произошло из-за повышения уровня воды в реке Бхоте-Коши, берущей начало в Тибете и протекающей по территории провинции Непала Багмати-Прадеш, указывает агентство "Интерфакс". "Больше всего пострадали расположенные у реки населенные пункты, в частности Тимуре и Сьяпрубеси. Вода затопила рыночные площади и жилые кварталы, нанесла серьезный ущерб полицейским участкам и объектам гидроэнергетики, разрушила мосты и дороги", - говорится в сообщении.

К моменту публикации поисково-спасательные работы продолжались. Тем временем региональное отделение Красного Креста сообщило, что организация направила в непальский район Расува группу экстренной помощи с гуманитарными грузами.

Премьер-министр Непала Балендра Шах объявил, что к спасательной операции будет подключена армия и службы безопасности страны.