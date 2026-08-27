Генеральный директор МАГАТЭ и кандидат на пост генерального секретаря ООН Рафаэль Гросси заявил, что организация не справляется с одной из своих ключевых задач — урегулированием мировых конфликтов. По его словам, присутствие ООН практически не ощущается именно там, где разворачиваются наиболее серьезные кризисы.

Выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, Гросси подверг критике эффективность Организации Объединенных Наций в условиях многочисленных вооруженных конфликтов.

«Когда дело доходит до конфликтов... мы не видим ООН», — заявил глава МАГАТЭ.

В качестве примеров он назвал войну России против Украины, эскалацию на Ближнем Востоке, а также нестабильность в Южном Судане, странах Сахеля и Сирии. По мнению Гросси, в этих кризисах усилия ООН либо недостаточны, либо остаются практически незаметными.

Глава МАГАТЭ отметил, что вопросы к эффективности организации возникли далеко не сегодня. Дискуссия о том, насколько ООН соответствует ожиданиям международного сообщества и способна выполнять возложенную на нее миссию, продолжается уже долгое время.

«Речь идет о том, что ООН присутствует повсюду, но ее нет там, где она действительно нужна», — подчеркнул Гросси.

Заявление приобретает дополнительное значение с учетом того, что сам Рафаэль Гросси претендует на должность генерального секретаря ООН. Фактически он предлагает сделать способность организации эффективнее реагировать на международные кризисы одним из центральных вопросов дискуссии о ее будущем.

По мнению Гросси, главная проблема ООН заключается не в отсутствии глобального присутствия, а в недостаточной способности влиять на развитие наиболее опасных конфликтов. Именно эффективность организации в кризисных ситуациях, считает он, должна стать одним из ключевых направлений ее дальнейшего реформирования.