Халид Шейх Мохаммед, которого власти США считают одним из главных организаторов терактов 11 сентября 2001 года, должен предстать перед судом лишь в июне 2028 года. К тому моменту пройдет около 25 лет с момента его задержания в Пакистане.

Халид Шейх Мохаммед, предполагаемый организатор террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, предстанет перед судом в июне 2028 года, передает NOS. С 2006 года он содержится в Гуантанамо — американской военной тюрьме строгого режима на Кубе, неоднократно становившейся объектом критики правозащитников.

Халид Шейх Мохаммед.

Американская прокуратура добивалась начала процесса уже в январе 2027 года, однако военный судья решил, что для этого необходимо больше времени. В частности, предстоит разрешить ряд юридических вопросов и определить, какие доказательства могут быть использованы во время процесса.

Сделка, которая могла спасти от смертной казни

Одним из ключевых вопросов остается соглашение, которое Мохаммед заключил с Министерством обороны США. В обмен на признание вины ему обещали судебный процесс, в рамках которого обвинение не стало бы требовать смертной казни.

Эта договоренность вызвала резкую критику со стороны части родственников жертв терактов 11 сентября. Прошлым летом федеральный суд отклонил соглашение, однако вопрос о юридической обоснованности такого решения окончательно еще не закрыт.

61-летний Мохаммед считался одним из наиболее преданных соратников лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Он получил инженерное образование в США. Американские власти обвиняют его в разработке и руководстве операцией по совершению терактов против Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра, третий — в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались оказать сопротивление угонщикам. В результате атак погибли почти 3000 человек.

Теракты 11 сентября стали поворотным моментом для американской внешней политики и положили начало многолетним военным операциям США в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Среди последних заключенных Гуантанамо

В 2028 году вместе с Мохаммедом должны предстать перед судом еще трое обвиняемых — Валид бин Атташ, Али Абдул Азиз Али и Мустафа аль-Хавсави. Все четверо входят в число последних заключенных, остающихся в Гуантанамо.

Тюрьма была открыта в 2002 году для содержания подозреваемых в терроризме. Многие заключенные годами находились там без суда. Правозащитные организации неоднократно сообщали о нарушениях прав человека и жестоком обращении с заключенными.

Таким образом, один из самых продолжительных и резонансных судебных процессов, связанных с терактами 11 сентября, может начаться только в 2028 году — спустя более четверти века после самих атак и примерно 25 лет после задержания Халида Шейха Мохаммеда.