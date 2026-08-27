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«Россия может применить тактическое ядерное оружие» 1 402

В мире
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марис Анджанс

Марис Анджанс

Эксперт в области международной политики считает, что опасно недооценивать возможности нашего восточного соседа.

Директор центра геополитических исследований, доцент Рижского университета им. Страдиня Марис Анджанс сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ не исключил возможность применения Россией тактического ядерного оружия на Украине. "Россия - крупнейший обладатель ядерного оружия. И если смотреть с точки зрения России, то применение такого ядерного оружия исключить нельзя. Расчитав высоту, направление ветра, дабы избежать широкого распространения радиоактивной пыли, такое применение ядерного оружия не является невозможным", - полагает эксперт. Он призвал избегать недооценки противника. "Это очень опасно!" - убежден эксперт.

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#война РФ и Украины #Украина #ядерное оружие #безопасность #прогноз #геополитика #Россия #политика
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Эдуард Эльдаров
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