Директор центра геополитических исследований, доцент Рижского университета им. Страдиня Марис Анджанс сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ не исключил возможность применения Россией тактического ядерного оружия на Украине. "Россия - крупнейший обладатель ядерного оружия. И если смотреть с точки зрения России, то применение такого ядерного оружия исключить нельзя. Расчитав высоту, направление ветра, дабы избежать широкого распространения радиоактивной пыли, такое применение ядерного оружия не является невозможным", - полагает эксперт. Он призвал избегать недооценки противника. "Это очень опасно!" - убежден эксперт.